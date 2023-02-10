Защитник «Амура» Кэм Ли о России: «Все здорово, наслаждаюсь. Интересно путешествовать по стране, любимое блюдо – борщ»

Защитник « » назвал борщ своим любимым блюдом в России.

– Как ваша жизнь в ? Недавно переподписали контракт.

– Все здорово, наслаждаюсь пребыванием здесь. Меня шикарно приняли, с распростертыми объятиями. Классный коллектив, дружный, веселый, появилось много друзей.

Интересно путешествовать по стране, столько всего нового, поэтому рад буду продолжить здесь играть в следующем сезоне.

Долгие перелеты? Не проблема, живу один, поэтому попроще, увлекательно быть в поездке, столько новых эмоций.

Любимое блюдо? Борщ, это определенно, – сказал Ли.