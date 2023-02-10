Защитник «Амура» Кэм Ли о России: «Все здорово, наслаждаюсь. Интересно путешествовать по стране, любимое блюдо – борщ»
Защитник «Амура» Кэмерон Ли назвал борщ своим любимым блюдом в России.
– Как ваша жизнь в КХЛ? Недавно переподписали контракт.
– Все здорово, наслаждаюсь пребыванием здесь. Меня шикарно приняли, с распростертыми объятиями. Классный коллектив, дружный, веселый, появилось много друзей.
Интересно путешествовать по стране, столько всего нового, поэтому рад буду продолжить здесь играть в следующем сезоне.
Долгие перелеты? Не проблема, живу один, поэтому попроще, увлекательно быть в поездке, столько новых эмоций.
Любимое блюдо? Борщ, это определенно, – сказал Ли.
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