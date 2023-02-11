Юдин о матче СКА с «Авангардом»: «Победная шайба с передачи судьи заброшена. Арбитрам надо стараться не допускать случайностей, на носу плей-офф!»

Теги Авангард СКА судьи Александр Юдин КХЛ Сергей Кулаков Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин считает, что «Авангард» и СКА провели один из самых зрелищных матчей в сезоне.

Клуб из Санкт-Петербурга уступил омской команде со счетом 4:5.

«Крутой матч выдали «Авангард» и СКА, один из самых зрелищных в сезоне. Приятно смотреть, когда сильные команды рубятся вот так, это лучшее, что есть в хоккее. Много шайб, атакующая игра – болельщикам накал точно понравился. Да, не без ошибок с обеих сторон, но все равно смотреть было очень интересно.

Был, конечно, моментик. Победная шайба, по сути, с передачи судьи [Сергея Кулакова] заброшена – нечасто такое увидишь. Особенно в матче команд такого уровня. Арбитрам надо стараться не допускать этих случайностей, которые могут решить исход, ведь на носу плей-офф! Там один неаккуратно подставленный конек или неправильно выбранная позиция на площадке может отправить команду в отпуск – уровень ответственности максимальный должен быть.

Но в целом могу только всех поздравить с отличным зрелищем, хоккей на маленькой площадке смотрится значительно бодрее, чем на больших «аэродромах», – сказал бывший защитник СКА.

Победный гол в матче забросил Алекс Бродхерст на 56-й минуте игры. Перед этим шайба попала в судью Сергея Кулакова, находившегося у бортика.

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13 комментариев

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Angryslon
Так а при чём здесь судья? Никишину претензии предъявляй, если он нормально шайбу из зоны не может вывести.
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цэсемьэр
Жаловаться на судейство - удел слабых. (с) А. Юдин

https://www.sports.ru/hockey/1112747913-yudin-o-momente-s-yashkinym-v-matche-ska-i-lokomotiva-zhalovatsya-na-s.html?sl=1
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Джиордано
Несколько сезонов назад СКА в п/о с Динамо Москва также с помощью судьи забили, тогда шайба вместо полёта вдоль борта, попав в рефа, вылетела на пустой пятак к удивлению Бочарова ... "это хоккей" ))
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Андрей Кокотунов
чудо - Юдин
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Огюст
Юдин, вновь таким образом подслащиваешь горечь поражения своему тренеру !
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Огюст
Ответ Камбоджа134
Людей на пять составов, а у них все судьи да Радулов Не смешно
Он ещё калитку всё вспоминает, что не успели закрыть во время игры в Ярославле, куда упал их игрок и мол они из -за этого тогда проиграли !!
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Евгений Исаев
Ответ Камбоджа134
Людей на пять составов, а у них все судьи да Радулов Не смешно
Чё ж не смешно? Как раз смешно) Гений Ротана Роменберга терпит фиаско - это ли не радость?)))
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Евгений Исаев
Юдин становится постоянным нытиком о судействе, но считает возможным попрекать этим других. Странный персонаж! Вот уж точно про него: в чужом глазу пылинку видит, в своём - бревна не замечает.
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Камбоджа134
Людей на пять составов, а у них все судьи да Радулов
Не смешно
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Игорь Климов
В хоккее отскок от судьи - это не повод останавливать игру, такое правило существует в футболе.
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Георгий Волков
Очередные 15 руб зачислены!
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chto s licom?
несчастный СКА, несчастный Ротенберг!!!
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Дядя Федор Макларен
Кто о чем, а Юдин всë судей вспоминает
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