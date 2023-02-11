Юдин о матче СКА с «Авангардом»: «Победная шайба с передачи судьи заброшена. Арбитрам надо стараться не допускать случайностей, на носу плей-офф!»

считает, что « » и провели один из самых зрелищных матчей в сезоне.

Клуб из Санкт-Петербурга уступил омской команде со счетом 4:5.

«Крутой матч выдали «Авангард» и СКА, один из самых зрелищных в сезоне. Приятно смотреть, когда сильные команды рубятся вот так, это лучшее, что есть в хоккее. Много шайб, атакующая игра – болельщикам накал точно понравился. Да, не без ошибок с обеих сторон, но все равно смотреть было очень интересно.

Был, конечно, моментик. Победная шайба, по сути, с передачи судьи [Сергея Кулакова] заброшена – нечасто такое увидишь. Особенно в матче команд такого уровня. Арбитрам надо стараться не допускать этих случайностей, которые могут решить исход, ведь на носу плей-офф! Там один неаккуратно подставленный конек или неправильно выбранная позиция на площадке может отправить команду в отпуск – уровень ответственности максимальный должен быть.

Но в целом могу только всех поздравить с отличным зрелищем, хоккей на маленькой площадке смотрится значительно бодрее, чем на больших «аэродромах», – сказал бывший защитник СКА.

Победный гол в матче забросил Алекс Бродхерст на 56-й минуте игры. Перед этим шайба попала в судью Сергея Кулакова, находившегося у бортика.