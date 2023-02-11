Ротенберг о плей-офф: «СКА никогда не выбирает соперника. Стремимся выиграть каждый матч»

Роман Ротенберг заявил, что СКА никогда не выбирает соперников по плей-офф.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга высказался после матча против «Авангарда» (4:5).

– У вас есть какие-то предпочтения по сопернику в первом раунде?

– Мы никогда не выбираем соперника. Стремимся выиграть каждый матч – вы видите это в нынешнем сезоне.

У нас есть много ребят, которые сейчас не с нами, как и у многих других команд. Сегодня были травмы, которые повлияли на исход игры, потому что это наши лидеры. Но травмы – это часть хоккея, нам нужно иметь резервы. Нужно, чтобы другие ребята выходили на роль лидеров в таких ситуациях. Сегодня мы это проверили.

Моделируем нашу систему, готовимся к плей-офф. Выходим на каждую игру побеждать. В этом смысле вообще не смотрим в турнирную таблицу, – сказал главный тренер СКА.