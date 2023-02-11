Ротенберг о плей-офф: «СКА никогда не выбирает соперника. Стремимся выиграть каждый матч»

Теги Авангард СКА травмы КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА никогда не выбирает соперников по плей-офф.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга высказался после матча против «Авангарда» (4:5).

– У вас есть какие-то предпочтения по сопернику в первом раунде?

– Мы никогда не выбираем соперника. Стремимся выиграть каждый матч – вы видите это в нынешнем сезоне.

У нас есть много ребят, которые сейчас не с нами, как и у многих других команд. Сегодня были травмы, которые повлияли на исход игры, потому что это наши лидеры. Но травмы – это часть хоккея, нам нужно иметь резервы. Нужно, чтобы другие ребята выходили на роль лидеров в таких ситуациях. Сегодня мы это проверили.

Моделируем нашу систему, готовимся к плей-офф. Выходим на каждую игру побеждать. В этом смысле вообще не смотрим в турнирную таблицу, – сказал главный тренер СКА.

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7 комментариев

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Den Sh
Человек просто играет роль тренера, наиграется-дальше может в актеры пойдет, в космос полетит... В общем с тем баблом, что ему достались можно играть в любые игры.
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Евгений Исаев
Т.е. остальные команды выбирают? Что за чушь? Кто-нибудь, раскройте этому недотренеру тайну чёрного треугольника:
- ВСЕ играют по календарю, который составляется ДО начала сезона;
- никто не выбирает с кем играть!
Помогите ему принять этот факт))))
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heivani
СКА никогда не выбирает соперника.Игроки соперника выбирают нас.:-)
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mexicantushkan
система ни в одном ответе не обходиться без системы
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Кеша
Смешно читать. Похоже парень просто от богатства не знает какую чушь еще сказать , чтобы удивить народ .
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KSA1985
Все 15 лет выбирали, подбирали, потолок выгибали, теперь молодёжь оседлали
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Gornostaev
Настали такие времена, когда СКА могут выбрать :)...
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