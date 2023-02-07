Козлов о победе над ЦСКА: «Хотелось бы, чтобы молодые ребята «Салавата» еще наглее чувствовали свою силу. Ежов был феноменален»
Виктор Козлов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1 ОТ).
– Очень важный матч, важные два очка. Важно, что мы выстояли в третьем периоде «3 на 5». Илья Ежов был феноменален, сделал два ключевых сэйва.
Спасибо болельщикам. В нужный момент их было слышно, ребята почувствовали поддержку. Все ребята молодцы, ловили на себя шайбы.
– Начинали очень активно, но постепенно шайба ушла к ЦСКА. Почему это произошло?
– Во втором периоде немного неправильно сыграли в средней зоне, чем позволили ЦСКА почувствовать этот ритм. Они начали опасно контратаковать, закрывать нас в зоне атаки.
То, что касается контроля шайбы, ЦСКА – очень хорошая команда. И с нашей стороны были хорошие прессинг и атаки.
– После 1:1 хотели поменять рисунок игры?
– Чтобы побежать вперед и чтобы нас опять обрезали? У нас уже было такое во втором периоде, когда мы опрометчиво шли вперед.
Ход игры подсказывал, что мы сделали все правильно, не стали обмениваться атакой на атаку. У них очень хорошие нападающие, которые могли бы наказать.
– Прессинг и борьба – это основные выводы, которые вы сделали после первой игры с ЦСКА?
– Да, ребята проявили себя поверили в свои силы.
Хотелось бы, чтобы еще наглее играли в зоне атаки, еще наглее молодые ребята чувствовали свою силу и играли против сильных защитников, держали ритм игры. Это то, к чему мы стремимся, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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