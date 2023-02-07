Козлов о победе над ЦСКА: «Хотелось бы, чтобы молодые ребята «Салавата» еще наглее чувствовали свою силу. Ежов был феноменален»

Теги Салават Юлаев ЦСКА Виктор Козлов КХЛ Илья Ежов Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1 ОТ).

– Очень важный матч, важные два очка. Важно, что мы выстояли в третьем периоде «3 на 5». Илья Ежов был феноменален, сделал два ключевых сэйва.

Спасибо болельщикам. В нужный момент их было слышно, ребята почувствовали поддержку. Все ребята молодцы, ловили на себя шайбы. 

– Начинали очень активно, но постепенно шайба ушла к ЦСКА. Почему это произошло?

– Во втором периоде немного неправильно сыграли в средней зоне, чем позволили ЦСКА почувствовать этот ритм. Они начали опасно контратаковать, закрывать нас в зоне атаки.

То, что касается контроля шайбы, ЦСКА – очень хорошая команда. И с нашей стороны были хорошие прессинг и атаки.

– После 1:1 хотели поменять рисунок игры?

– Чтобы побежать вперед и чтобы нас опять обрезали? У нас уже было такое во втором периоде, когда мы опрометчиво шли вперед.

Ход игры подсказывал, что мы сделали все правильно, не стали обмениваться атакой на атаку. У них очень хорошие нападающие, которые могли бы наказать.

– Прессинг и борьба – это основные выводы, которые вы сделали после первой игры с ЦСКА?

– Да, ребята проявили себя поверили в свои силы.

Хотелось бы, чтобы еще наглее играли в зоне атаки, еще наглее молодые ребята чувствовали свою силу и играли против сильных защитников, держали ритм игры. Это то, к чему мы стремимся, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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4 комментария

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Ачиваков Марат
Тут больше вопрос, не к молодым а к опытным игрокам, что - то все очень уныло на данный момент, одни ошибки и обрезы и минимум бросков.Выиграли, но скорее из - за глупой ошибки армейцев. Ежову и Хмелевскому зачёт!
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MiQu
Ответ Рустам Рустам
Да, Федоров чисто лохонулся... Если бы не это глупое решение поменять вратаря... Игра перешла в буллиты, а там бы Ежова раздели....
Бы , бы ,бы.. Если бы у бабушки был......ну и тд.
+3
0
+3
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azam.iksanov.77@gmail.com
Штаб вопрос один.когда начнём забивать больше? Где быстрые выходы из зоны? Наш раскат уже известен всем.пора уже что то придумать.Скоко можно смотреть бестолковую борьбу у бортов и потери.выходы редкие два в одного или три в два игроки не знают что делать с шайбой что за не уверенность?
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Рустам Рустам
Да, Федоров чисто лохонулся... Если бы не это глупое решение поменять вратаря... Игра перешла в буллиты, а там бы Ежова раздели....
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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