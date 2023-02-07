Козлов о победе над ЦСКА: «Хотелось бы, чтобы молодые ребята «Салавата» еще наглее чувствовали свою силу. Ежов был феноменален»

прокомментировал победу над ЦСКА (2:1 ОТ).

– Очень важный матч, важные два очка. Важно, что мы выстояли в третьем периоде «3 на 5». был феноменален, сделал два ключевых сэйва.

Спасибо болельщикам. В нужный момент их было слышно, ребята почувствовали поддержку. Все ребята молодцы, ловили на себя шайбы.

– Начинали очень активно, но постепенно шайба ушла к . Почему это произошло?

– Во втором периоде немного неправильно сыграли в средней зоне, чем позволили ЦСКА почувствовать этот ритм. Они начали опасно контратаковать, закрывать нас в зоне атаки.

То, что касается контроля шайбы, ЦСКА – очень хорошая команда. И с нашей стороны были хорошие прессинг и атаки.

– После 1:1 хотели поменять рисунок игры?

– Чтобы побежать вперед и чтобы нас опять обрезали? У нас уже было такое во втором периоде, когда мы опрометчиво шли вперед.

Ход игры подсказывал, что мы сделали все правильно, не стали обмениваться атакой на атаку. У них очень хорошие нападающие, которые могли бы наказать.

– Прессинг и борьба – это основные выводы, которые вы сделали после первой игры с ЦСКА?

– Да, ребята проявили себя поверили в свои силы.

Хотелось бы, чтобы еще наглее играли в зоне атаки, еще наглее молодые ребята чувствовали свою силу и играли против сильных защитников, держали ритм игры. Это то, к чему мы стремимся, – сказал главный тренер « ».