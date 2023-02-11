«Мне подобраться к Гретцки или что?» Малкин пошутил, отвечая на вопрос о том, сколько еще очков наберет в НХЛ

Теги Питтсбург Евгений Малкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Евгений Малкин высказался о достижении отметки 1200 очков в НХЛ. 

– Я не хочу говорить, что это просто число. Это большое достижение. Я всегда стараюсь показать свой максимум.

Я хочу продолжать, надеюсь, что останусь здесь еще на три года. Но мне не хотелось бы говорить только об очках. Я уже забыл про них и готов к завтрашнему матчу.

– Вы набрали большое количество очков, но продолжаете играть на том же уровне. Сколько очков вы можете набрать еще?

– Это вы мне скажите (улыбается). Мне подобраться к Гретцки или что? – пошутил Малкин. 

Уэйн Гретцки – лучший бомбардир в истории НХЛ (2857 очков). 

Малкин про 1200 очков в НХЛ: «Жизнь удалась. Не хочу думать о том, сколько бы набрал без травм. Когда завершу, будет 1500, может»

1 комментарий

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sk0208827
неплохая идея, всего-то 1658 очков набрать надо. )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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