Кочетков сделал 1-й шатаут в сезоне АХЛ, отразив 28 бросков «Айовы». Пономарев набрал 1+1

Теги Каролина НХЛ АХЛ Чикаго Вулвс Айова Уайлд Петр Кочетков Василий Пономарев Хоккей

Петр Кочетков сделал 1-й шатаут в сезоне АХЛ, отразив 28 бросков «Айовы».

Российский вратарь «Чикаго Вулвс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Уайлд» (5:0). 

В 12 играх сезона у россиянина стало 7 побед при 91,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,49. 

Ранее в этом сезоне он провел 19 матчей за «Каролину», трижды сыграв на ноль. С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь

Второй звездой матча с «Айовой» стал форвард «Вулвс» Василий Пономарев с 2 (1+1) очками. В сезоне у него стало 24 (11+13) баллов в 38 играх. 

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