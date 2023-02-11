Кочетков сделал 1-й шатаут в сезоне АХЛ, отразив 28 бросков «Айовы». Пономарев набрал 1+1

сделал 1-й шатаут в сезоне , отразив 28 бросков « ».

Российский вратарь « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Уайлд» (5:0).

В 12 играх сезона у россиянина стало 7 побед при 91,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,49.

Ранее в этом сезоне он провел 19 матчей за «Каролину», трижды сыграв на ноль. С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.

Второй звездой матча с «Айовой» стал форвард «Вулвс» с 2 (1+1) очками. В сезоне у него стало 24 (11+13) баллов в 38 играх.