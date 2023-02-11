Тарасенко с дебютным голом за «Рейнджерс» стал первой звездой дня в НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Торонто НХЛ Джон Таварес Владимир Тарасенко Пьер-Оливье Жозеф Хоккей

Владимир Тарасенко с первым голом за «Рейнджерс» стал первой звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко, забивший первый гол за новую команду на 3-й минуте матча с «Сиэтлом» (6:3). 

Вторая звезда – защитник «Питтсбурга» Пьер-Оливье Жозеф с 3 (2+1) очками в матче с «Анахаймом» (6:3). 

Третья звезда – капитан «Торонто» Джон Таварес с дублем в ворота «Коламбуса» (3:0). 

Шикарный дебют Тарасенко за «Рейнджерс»: забил первым же броском с паса Панарина и стал главной звездой матча

11 комментариев

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Dana Huligana
Звезд дня в течении сезона так много, что часто выбирают просто символически. Все таки довольно заметный обмен был.
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Волька-ибн-Алёша
тяжеловато пришлось,хорошо удержали счет
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Александр Романов
Сейчас сыграются и вообще будет жара
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Зубы Дзюбы
А Самсонов с сухарем?
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Шорох#54
Ответ Mebius
Возможно из за того, что новая команда, новая тактика игры, сразу после обмена, с первого удара, в первом периоде на третьей минуте А так хз)
Если честно я был уверен ,что он забьёт в этом матче именно с передачи Артемия.
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Кеша
Вот это дебют ! Удачи ! Я думаю эта тройка будет крушить всю лигу .
+1
-1
0
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Александр Балабанов
Ответ Шорох#54
Интересное распределение звёзд в нхл)
Очень скучно (для тех, кто этим занимается) всегда тупо по стате выбирать.
+2
-2
0
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Rialto
Странно что Малкина нет, он все-таки 1200-е очко набрал, но тут видимо уголька выбрали, он впервые 3 очка за матч набрал.
+1
-1
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Огюст
С почином Владимир в новой команде !
+1
-1
0
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Mebius
Ответ Шорох#54
Интересное распределение звёзд в нхл)
Возможно из за того, что новая команда, новая тактика игры, сразу после обмена, с первого удара, в первом периоде на третьей минуте
А так хз)
+13
-1
+12
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Шорох#54
Интересное распределение звёзд в нхл)
+4
0
+4
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