Тарасенко с дебютным голом за «Рейнджерс» стал первой звездой дня в НХЛ

Владимир Тарасенко с первым голом за «Рейнджерс» стал первой звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард « » , забивший первый гол за новую команду на 3-й минуте матча с «Сиэтлом» (6:3).

Вторая звезда – защитник « » Пьер-Оливье Жозеф с 3 (2+1) очками в матче с «Анахаймом» (6:3).

Третья звезда – капитан « » с дублем в ворота «Коламбуса» (3:0).

Шикарный дебют Тарасенко за «Рейнджерс»: забил первым же броском с паса Панарина и стал главной звездой матча