Тарасенко с дебютным голом за «Рейнджерс» стал первой звездой дня в НХЛ
Владимир Тарасенко с первым голом за «Рейнджерс» стал первой звездой дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко, забивший первый гол за новую команду на 3-й минуте матча с «Сиэтлом» (6:3).
Вторая звезда – защитник «Питтсбурга» Пьер-Оливье Жозеф с 3 (2+1) очками в матче с «Анахаймом» (6:3).
Третья звезда – капитан «Торонто» Джон Таварес с дублем в ворота «Коламбуса» (3:0).
Шикарный дебют Тарасенко за «Рейнджерс»: забил первым же броском с паса Панарина и стал главной звездой матча
А так хз)