Тарасенко забил 1-й гол за «Рейнджерс» на 2:49 в дебютном матче. Только 3 игрока в истории клуба были быстрее

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Владимир Тарасенко забил 1-й гол за «Рейнджерс» на 2:49 в дебютном матче.

Форвард, обменянный на днях из «Сент-Луиса», отличился в игре против «Сиэтла» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ

В истории клуба (c 1926 года) только 3 игрокам хватило меньше времени, чтобы отличиться в дебютном матче.

Это были Норм Лоу (1950 год, 1:00), нынешний главный тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт (1986, 2:28) и Майк Эллисон (1980, 2:44). 

Тарасенко забил в дебютной игре за «Рейнджерс» – «Сиэтлу» с передачи Панарина, став 1-й звездой матча

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1 комментарий

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SergFed71
Удачи Вован
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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