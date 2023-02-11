Тарасенко забил 1-й гол за «Рейнджерс» на 2:49 в дебютном матче. Только 3 игрока в истории клуба были быстрее
Владимир Тарасенко забил 1-й гол за «Рейнджерс» на 2:49 в дебютном матче.
Форвард, обменянный на днях из «Сент-Луиса», отличился в игре против «Сиэтла» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
В истории клуба (c 1926 года) только 3 игрокам хватило меньше времени, чтобы отличиться в дебютном матче.
Это были Норм Лоу (1950 год, 1:00), нынешний главный тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт (1986, 2:28) и Майк Эллисон (1980, 2:44).
Тарасенко забил в дебютной игре за «Рейнджерс» – «Сиэтлу» с передачи Панарина, став 1-й звездой матча
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