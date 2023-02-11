Тарасенко о тройке с Панариным и Зибанежадом: «Нам понравилось играть вместе. Где-то переигрывали, перестарались»

поделился эмоциями после первой шайбы за « ».

Форвард, обменянный на днях из «Сент-Луиса», отличился в игре против «Сиэтла» (6:3) в регулярном чемпионате .

«Не думаю, что когда-либо испытывал подобные ощущения. Меня обменяли впервые в карьере в НХЛ. Я провел в одном городе 11 лет. Ребята очень тепло нас [с Нико Микколой] встретили.

Я знал, что и могут вывести на бросок. Просто пытался быть готовым. Думаю, что мы сегодня немного перестарались, где-то переигрывали. Было много эмоций. Нам понравилось играть вместе», – сказал Тарасенко.

Тарасенко забил в дебютной игре за «Рейнджерс» – «Сиэтлу» с передачи Панарина, став 1-й звездой матча

Шикарный дебют Тарасенко за «Рейнджерс»: забил первым же броском с паса Панарина и стал главной звездой матча