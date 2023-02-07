Илья Самсонов: «В Канаде я влюбился в хоккей во второй раз. В последние 2 года даже не очень хотелось на арену приходить, а сейчас кайфую»

поделился впечатлениями от жизни в Канаде.

Вратарь ранее играл за « ». Он перешел в «Торонто» 13 июля 2022 года.

– После каждого матча «Торонто» я открываю твиттер и вижу восторженные посты о вашей игре. По городу еще можете спокойно погулять или фанаты атакуют?

– (Смеется). Я же не Джастин Бибер. Мне очень нравится в Торонто. Можно сказать, в Канаде я влюбился в хоккей во второй раз. В последние два года даже не очень хотелось на арену приходить. А сейчас я прихожу на тренировку с улыбкой, с ребятами болтаю и кайфую. И журналисты, и болельщики меня очень поддерживают.

Я особо никуда не хожу. Но когда езжу в русский магазин, парочка человек может подойти сфотографироваться. Вчера в аэропорту со мной сфотографировались. Здорово! Я всегда позитивно к этому отношусь. Особенно, когда детки подходят. Люди улыбаются, спрашивают: «Сэмми, как у тебя дела?» Приятно.

– У меня сложилось впечатление, что с местными журналистами вы быстро нашли общий язык, и публика Торонто вас сразу полюбила. Что вы такого делали, что всем сразу понравились?

– Да ничего не делал. Видимо, увидели, что человек неплохой (смеется). Сразу получилось, что попал как будто в родную среду. И все само собой сложилось. И с прессой была охота общаться.

Перед подписанием контракта мы разговаривали с Кузей (Евгением Кузнецовым), он мне сказал, что Торонто – самое тяжелое место для игры в хоккее. Он спросил: «Ты вообще готов к этому сумасшедшему давлению?»

Да, бывают взлеты и падения, но в конце дня ты всегда чувствуешь нереальную отдачу от болельщиков, внимание прессы огромное, но это все меня заряжает еще больше работать.

– Какие отличия есть в жизни в Торонто от Вашингтона?

– Пробки. И тот, и тот классный город. Очень комфортные города. Но в Торонто ты можешь 900 метров ехать 40 минут.

– Где дороже жизнь?

– По ценам одинаково. Примерно за те же деньги квартиру арендуем. Хотя, кстати, в ресторанах в Канаде подешевле, потому что доллар канадский. И еда тут нам нравится больше. Но нам сразу все говорили, что в Канаде еда вкуснее: фрукты, овощи и так далее, – сказал вратарь « ».