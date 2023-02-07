Самсонов о ситуации с квадроциклом: «Я никому не говорил. Настолько серьезная травма, думал, что придется заканчивать с хоккеем»

рассказал о том, как, будучи игроком « », получил травму, катаясь на квадроцикле.

– Со стороны сложилось впечатление, что в клубе в вас постепенно разочаровывались. Сначала история с квадроциклом, когда вас не взяли в «пузырь» на плей-офф, потом нарушение ковидного протокола, не самая стабильная игра. Вы сами чувствовали, что отношения с руководством и тренерским штабом портятся?

– В истории с квадроциклом не то что меня не взяли, я просто не мог поехать. Там была настолько серьезная травма, что вообще думал, что придется заканчивать с хоккеем.

С ковидом вышла дурацкая история, которую слишком раздули. Мы не то что попались… Надо понимать, что в хоккейной команде все равно игроки общаются между собой. Мы просто собрались с русскими ребятами в номере.

Сейчас я уже не переживаю из-за ухода из «Вашингтона». Клуб сделал свой выбор, нашел нового вратаря. Я двигаюсь дальше.

– В прессе писали, что вы скрыли от клуба информацию, что получили травму, катаясь на квадроцикле. И поэтому случился скандал, на вас обиделись. Насколько эта версия правдива?

– Скандала не было. В остальном версия близка к правде.

Я реально не говорил никому, выяснял, сколько займет восстановление, хотел успеть подготовиться к плей-офф. В клубе узнали о травме через 8-9 дней.

В итоге «Вашингтон» очень мне помог, мы разобрались, в чем проблема. Травма оказалась намного серьезней, чем мы изначально думали, – сказал вратарь « ».