Канарейкин о своей репутации некубкового тренера: «А кто в КХЛ кубковый? Хартли? Он в прошлом сезоне не дошел даже до финала конференции»

Федор Канарейкин высказался о своей репутации некубкового тренера.

«А кого в КХЛ можно назвать кубковым тренером? Вот тот же , работавший в четыре сезона, на ваш взгляд, кубковый тренер?

Ничего не могу возразить, он хороший тренер: выиграл один и еще один раз играл в финале. Но в прошлом сезоне не дошел даже до финала конференции, а в 2020 году вообще вылетел в первом раунде. И ничего – земля под ним не разверзлась.

Я это к тому, что у всех тренеров бывают взлеты и падения, и вешать ярлыки «кубковый» и «некубковый» просто бессмысленно», – считает бывший тренер клубов .

Федор Канарейкин: «Готов к работе. Как пионер! Отсутствие предложений удивляет – у нас не так много тренеров с удачным опытом работы с топ-клубами»