Федор Канарейкин: «Готов к работе. Как пионер! Отсутствие предложений удивляет – у нас не так много тренеров с удачным опытом работы с топ-клубами»

заявил, что готов к работе в и удивлен отсутствию предложений.

«Меня тоже удивляет ситуация с отсутствием предложений. Ведь у нас сейчас не так много тренеров, которые имеют опыт работы с топ-клубами, особенно – удачный опыт. Могу сказать, что готов к работе. Как пионер! Жду предложений.

Да, в хоккейном мире хорошо известно, что я амбициозный, даже колючий человек, со мной не особо комфортно, но при этом я считаю себя хорошим специалистом.

Может ли быть связано отсутствие предложений с тем, что не работаю с агентом? Знаете, за карьеру, у меня был агент всего один раз, да и то непродолжительное время. Я всегда сам вел переговоры с клубами, заключал контракты напрямую, поэтому и звонили мне напрямую, и с этим никаких проблем не было.

Почти всю карьеру тренера я работал в топовых клубах и вместе с ними ставил перед собой большие задачи. Поэтому не понимаю, когда перед командой стоит задача просто попасть в плей-офф. Это что за цель такая, как она может быть вершиной работы команды в сезоне?! Особенно при ежегодном сокращении лиги! Это какая-то утопия…

Нет, я не говорю о том, что мне сейчас интересна только работа в топ-клубах, это просто моя позиция. И если будет предложение из менее статусных команд, то, конечно, рассмотрю. Мне нужно будет понять, к чему стремится клуб, и решить для себя – нужно мне это или нет», – сказал экс-главный тренер «Металлурга», «Атланта», «Спартака» и «Авангарда».