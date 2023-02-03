Антон Глинкин: «Челябинск – хоккейный город, и если «Трактор» не попадет в плей-офф, будет очень больно»

Теги Трактор Антон Глинкин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Антон Глинкин обеспокоен в связи с возможным невыходом «Трактора» в плей-офф.

После 58 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ уральцы замыкают таблицу Востока, отставая от 8-го места на 3 очка.

«В этом сезоне непростая ситуация. Челябинск – хоккейный город, и если «Трактор» не попадет в плей-офф, будет очень больно. Надеюсь, команда будет участвовать в розыгрыше Кубка Гагарина и обязательно там пошумит.

Город реально живет хоккеем, и все хотят, чтобы «Трактор» показывал хорошие результаты», – сказал экс-форвард «Трактора».

4 команды на 1 место в плей-офф – финиш Востока будет жестким. А у «Трактора» все шансы пролететь

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1 комментарий

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leon74
У нас ещё есть шанс попасть в плей-офф.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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