Антон Глинкин: «Челябинск – хоккейный город, и если «Трактор» не попадет в плей-офф, будет очень больно»

обеспокоен в связи с возможным невыходом «Трактора» в плей-офф.

После 58 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ уральцы замыкают таблицу Востока, отставая от 8-го места на 3 очка.

«В этом сезоне непростая ситуация. Челябинск – хоккейный город, и если «Трактор» не попадет в плей-офф, будет очень больно. Надеюсь, команда будет участвовать в розыгрыше Кубка Гагарина и обязательно там пошумит.

Город реально живет хоккеем, и все хотят, чтобы «Трактор» показывал хорошие результаты», – сказал экс-форвард « ».

4 команды на 1 место в плей-офф – финиш Востока будет жестким. А у «Трактора» все шансы пролететь