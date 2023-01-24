Сергей Коньков: «Трактору» нужно наладить оборонительные действия. Рассчитывать на успех в плей-офф со слабой обороной будет тяжело»

Теги Трактор Сергей Коньков КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Коньков высказался о шансах «Трактора» выйти в плей-офф. 

«Сезон у «Трактора» складывается не лучшим образом, но он находится всего лишь в двух очках от зоны плей-офф. Календарь у команды ровный, у нее есть все шансы для того, чтобы обеспечить себе место в восьмерке.

Другое дело, что летом у них уехала вся ударная сила, а пришедшие ребята не проявили свой атакующий потенциал в полной мере.

«Трактору» нужно наладить оборонительные действия. Если ты попадаешь в плей-офф со слабой обороной, то рассчитывать на успех будет крайне тяжело. Если они смогут найти надежную игру в обороне, а бригады большинства справятся, то у них будут шансы на плей-офф», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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8 комментариев

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mzoom
У трактора еще есть шанс втиснуться в П.О. тогда руководство клуба вроде бы сможет на короткое время выдохнуть, а болелы наоборот вздохнуть... Но трактор тогда попадёт на набравший ход Ак.Б. А это уже почти разгром, 4-0, максимум 4-1. Разочарование от такого попадания в П.О. будет такое же, как и пролет мимо него.
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Rer
Вы туда ещё поподите
+1
0
+1
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Анна
Нету даже старания. Полный позор. Я только оставила Шабанова, Котлеревского, Бывальцева,Калинина, Рольгизера, Тертышного, Пуллкиннена, Капустина, Брынцева, Карпухина, даже в Ткачёва верю.
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Кирилл Абдалов
Ответ Михаил Барвинский
Какой плей-офф!??? Ты о чём!? Уже мимо в этом сезоне....
Согласен.
+1
0
+1
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Михаил Барвинский
Какой плей-офф!??? Ты о чём!? Уже мимо в этом сезоне....
+3
0
+3
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Кирилл Абдалов
Только иза чехов трактор был на 2 месте. Без чехов трактор сдулся как шарик в этом сезоне трактор безнадёжен
+2
0
+2
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Волк16
Трактор всегда тащили леги, чехи в основном! вратари иностранные! сейчас хана им
+5
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Кирилл Абдалов
Трактор балду крутят в обороне.
0
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