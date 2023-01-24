Сергей Коньков: «Трактору» нужно наладить оборонительные действия. Рассчитывать на успех в плей-офф со слабой обороной будет тяжело»

высказался о шансах « » выйти в плей-офф.

«Сезон у «Трактора» складывается не лучшим образом, но он находится всего лишь в двух очках от зоны плей-офф. Календарь у команды ровный, у нее есть все шансы для того, чтобы обеспечить себе место в восьмерке.

Другое дело, что летом у них уехала вся ударная сила, а пришедшие ребята не проявили свой атакующий потенциал в полной мере.

«Трактору» нужно наладить оборонительные действия. Если ты попадаешь в плей-офф со слабой обороной, то рассчитывать на успех будет крайне тяжело. Если они смогут найти надежную игру в обороне, а бригады большинства справятся, то у них будут шансы на плей-офф», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.