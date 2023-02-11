КХЛ опровергла запрет скандирования «Славься, Сибирь» во время гимна России

КХЛ не просила «Сибирь» пресечь скандирование болельщиками «Славься, Сибирь» во время исполнения гимна России.

Ранее появилась информация о том, что обратилась к новосибирскому клубу на фоне участившихся жалоб на осквернение гимна России.

Во время гимна болельщики скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «Славься, страна».

«Хоккейному клубу « » лига не оправляла никаких писем про запреты. Еще две недели назад КХЛ направила общее письмо во все клубы с напоминанием о требованиях российского законодательства и регламента КХЛ, касающихся исполнения гимнов», – сообщили в пресс-службе КХЛ.

В лиге отметили, что отправка в клубы официальных писем с напоминанием норм регламента – стандартная практика.

«Наибольшее количество писем приходится на период до старта чемпионата и перед плей-офф», – добавили в пресс-службе.