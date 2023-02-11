КХЛ опровергла запрет скандирования «Славься, Сибирь» во время гимна России

Теги Сибирь болельщики КХЛ Хоккей

КХЛ не просила «Сибирь» пресечь скандирование болельщиками «Славься, Сибирь» во время исполнения гимна России.

Ранее появилась информация о том, что КХЛ обратилась к новосибирскому клубу на фоне участившихся жалоб на осквернение гимна России.

Во время гимна болельщики скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «Славься, страна».

«Хоккейному клубу «Сибирь» лига не оправляла никаких писем про запреты. Еще две недели назад КХЛ направила общее письмо во все клубы с напоминанием о требованиях российского законодательства и регламента КХЛ, касающихся исполнения гимнов», – сообщили в пресс-службе КХЛ.

В лиге отметили, что отправка в клубы официальных писем с напоминанием норм регламента – стандартная практика.

«Наибольшее количество писем приходится на период до старта чемпионата и перед плей-офф», – добавили в пресс-службе.

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1 комментарий

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vladimirmonomah
Да всё это вбросилось под выпуск скользкого льда из Сибири, сегодня который выложили. Там букмекерская компания, спонсор медиалиги (футбольной) , это их стиль раскрутки))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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