Фанат «Сибири»: «Чтобы мы не скандировали «Славься, Сибирь», пусть всем рты скотчем заклеят. Не понимаю, как можно непатриотизм увидеть!»

Болельщик « » высказался о ситуации со скандированием «Славься, Сибирь» во время гимна России.

Ранее появилась информация о том, что обратилась к новосибирскому клубу на фоне участившихся жалоб на осквернение гимна России.

Во время гимна болельщики скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «Славься, страна».

«Не понимаю, как во фразе «Славься, «Сибирь» можно какой-то непатриотизм увидеть! Мы гордимся и нашей командой, и регионом, в котором живем, любим нашу страну, поэтому и скандируем эти строки, когда перед началом игры играет гимн.

Такое ощущение, что кто-то на этой ситуации просто хочет пропиариться. Самой-то фразе «Славься, «Сибирь» более 20 лет, и никогда к ней не цеплялись!

Кто ее придумал, сейчас уже никто не помнит: скорее всего, кто-то из фанатов. Другие клубы пытались это скопировать, к примеру, скандировать «Славься, «Амур», но у них это не прижилось. Это наше, сибирское!

Да и сами хоккеисты, особенно новенькие, признавались, что эта фраза во время гимна их до мурашек пробирала. Они понимали, как их поддерживают болельщики.

Чтобы мы не скандировали «Славься, Сибирь», пусть абсолютно всем на входе рты скотчем заклеят», – сказал болельщик команды Дмитрий Казанцев.