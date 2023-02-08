Фанат «Сибири»: «Чтобы мы не скандировали «Славься, Сибирь», пусть всем рты скотчем заклеят. Не понимаю, как можно непатриотизм увидеть!»

Теги Сибирь болельщики КХЛ Хоккей

Болельщик «Сибири» высказался о ситуации со скандированием «Славься, Сибирь» во время гимна России.

Ранее появилась информация о том, что КХЛ обратилась к новосибирскому клубу на фоне участившихся жалоб на осквернение гимна России.

Во время гимна болельщики скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «Славься, страна».

«Не понимаю, как во фразе «Славься, «Сибирь» можно какой-то непатриотизм увидеть! Мы гордимся и нашей командой, и регионом, в котором живем, любим нашу страну, поэтому и скандируем эти строки, когда перед началом игры играет гимн.

Такое ощущение, что кто-то на этой ситуации просто хочет пропиариться. Самой-то фразе «Славься, «Сибирь» более 20 лет, и никогда к ней не цеплялись!

Кто ее придумал, сейчас уже никто не помнит: скорее всего, кто-то из фанатов. Другие клубы пытались это скопировать, к примеру, скандировать «Славься, «Амур», но у них это не прижилось. Это наше, сибирское!

Да и сами хоккеисты, особенно новенькие, признавались, что эта фраза во время гимна их до мурашек пробирала. Они понимали, как их поддерживают болельщики.

Чтобы мы не скандировали «Славься, Сибирь», пусть абсолютно всем на входе рты скотчем заклеят», – сказал болельщик команды Дмитрий Казанцев.

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21 комментарий

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Раменки за Динамо
Пора и в хоккее вводить фан-айди,на стадион, где так ведут себя болельщики, с семьёй не придёшь. То ли дело в Омске - все молчат, как телята, и никакого криминала.
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Александр Невский
Ответ Residen-19
Так ведь и заклеят скоро, и сразу на фронт доказывать патриотизм
и правильно сделают , пусть родину защищают а не песни поют про Сибирь .
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Александр Невский
Ответ Cbj Fan
Во время исполнения государственного гимна никто не должен петь что-то другое. Казалось бы, что это понятно, но как видно, нет. Кстати, это касается всех стран в Европе и СА, как на других континентах не знаю.
полностью согласен с вами , нельзя путать гимн России и вставлять левые слова про какую-то Сибирь , пусть придумают гимн этого клуба Сибирь и пусть там эта куска поет . Сибирь всегда была аутсайдер и так и останется , Сибирь знают по болельщикам и то что они ни как достроить не могут свою арену . Берите пример с Омска там и арену построили в срок и гимн поют России а не славься Сибири .
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Кеша
Ответ Residen-19
V 1
Что же вы такой не смелый ?
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Ярославец75
Ответ Cbj Fan
Во время исполнения государственного гимна никто не должен петь что-то другое. Казалось бы, что это понятно, но как видно, нет. Кстати, это касается всех стран в Европе и СА, как на других континентах не знаю.
Согласен! Хочется петь Слався Сибирь, пусть сделают гимн клуба и поют. А слова гимна страны менять нельзя.
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Кеша
Ответ Residen-19
V 1
Я не понимаю Ваш французский. Смелее . А то вы такие все герои .
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Residen-19
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
V 1
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Residen-19
Так ведь и заклеят скоро, и сразу на фронт доказывать патриотизм
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Cbj Fan
Во время исполнения государственного гимна никто не должен петь что-то другое. Казалось бы, что это понятно, но как видно, нет. Кстати, это касается всех стран в Европе и СА, как на других континентах не знаю.
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-2
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Александр Невский
да какая Сибирь в Новосибирске там достроить арену не могут , нужно запретить кричать Славься Сибирь надоели эти девочки из Новосибирска.
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Кеша
Ответ Александр Романов
Это полный идиотизм Скоро по утрам будем в церкву ходить свечки за государя императора ставить
Это по украински церква , а по-русски ходят в церковь . Видимо , электричество отключили .
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Konstantin Smolchenko
Ответ Sutekh Hexen
Больное государствo.
ну да, по паре особо чувствительных идиотов написавших жалобы, надо делать выводы о всей стране
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Кеша
Ответ Александр Романов
Это полный идиотизм Скоро по утрам будем в церкву ходить свечки за государя императора ставить
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MikhaL
В качестве мести введут фанайди на одной единственной арене.
+1
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Sutekh Hexen
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
У меня иммунитет против мракобесия, не переживай.
+1
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Кеша
Ответ Sutekh Hexen
Больное государствo.
Комментарий удален
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Sutekh Hexen
Больное государствo.
+8
-4
+4
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цэсемьэр
Россиянам, особенно сильно въедливым, не мешало бы знать, что согласно Государственного протокола, исполнение гимна со словами подразумевает три куплета с припевами, а исполнение одного куплета и припева (как это происходит на стадионах КХЛ) допустимо только для инструментальной версии🇷🇺
+2
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Александр Романов
Это полный идиотизм
Скоро по утрам будем в церкву ходить свечки за государя императора ставить
+17
-1
+16
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Angelgirl
Идиотизм! Кто на это жалуется- лечить!
+9
0
+9
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Bashibuzuck
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Так и я не про всех, просто если хочешь делать бизнес в этой стране, порядочность нужно засунуть как можно дальше, по другому никак, к сожалению😏
+1
-2
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Кеша
Ответ Bashibuzuck
Российские бизнесмены, даже в Сибири, врядли наивные и порядочные, к сожалению😒
Комментарий удален
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Bashibuzuck
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Российские бизнесмены, даже в Сибири, врядли наивные и порядочные, к сожалению😒
+2
-3
-1
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Илья Илья
Какие фанаты у Сибири. Нет фан.сектора, ну как нет, несколько человек без цветов.
Ну и конечно, ой как не хорошо использовать микрофоны
0
-7
-7
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Кеша
Комментарий удален
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