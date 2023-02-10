Генменеджер «Сент-Луиса» об обмене Тарасенко: «Этот сезон – конец эпохи. Мы пытались выжать из этого состава еще год»

Теги Сент-Луис Даг Армстронг НХЛ Владимир Тарасенко Джордан Кайру Роберт Томас Хоккей

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» заявил о конце эпохи, венцом которой стало чемпионство. 

В 2019 году клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финале «Бостон» (4-3). 

Даг Армстронг высказался в таком ключе, комментируя обмен Владимира Тарасенко в «Рейнджерс». Россиянин выступал за команду с 2013 года. 

«Мы пытались выжать из этого состава еще один год. Если вернуться к нашему чемпионскому сезону 2019 года, то мы уже были командой ветеранов. Мы выиграли Кубок Стэнли как ветеранская команда и смогли продержаться еще три года. Этот сезон стал концом той эпохи. Он официально наступил.

У нас остаются хорошие игроки, которые играли в чемпионской команде и будут здесь еще несколько лет. У нас есть более молодые игроки, которые не застали тот сезон или были тогда в начале пути, как Роберт Томас. Теперь они должны сделать шаг вперед и стать лидерами.

Когда прошлым летом мы подписали двух молодых игроков (Томас и Джордан Кайру заключили 8-летния соглашения с кэпхитом по 8,125 миллиона долларов – прим. Sports.ru), то понимали, как это повлияет на ситуацию с потолком зарплат и будущие решения. Вот к чему мы пришли», – сказал Армстронг.

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3 комментария

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AntOn
Кайру и Томас за такие деньги кажутся сейчас ошибкой, но кто знает что будет 4-5 лет когда ценник на все вырастет в 1,5 раза
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PatologoanatoM
Иными словами Даг дал понять что : О’Райлли, Шенн, Саад, Фолк, Круг и все кому в районе 30 или больше доступны для трейда, возможно и Ваня сменит прописку. Не тронут ,подписанных летом, Томаса и Кайру, а так же Парэйко , Нейборса и Буча с Биней, это новый костяк , ну и наверняка Луис будет падать в таблице, чтобы пикнуть на драфте как можно выше
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Eliza77
Руководство молодцы, понимают бизнес ..
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