Генменеджер «Сент-Луиса» об обмене Тарасенко: «Этот сезон – конец эпохи. Мы пытались выжать из этого состава еще год»

Генеральный менеджер « » заявил о конце эпохи, венцом которой стало чемпионство.

В 2019 году клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финале «Бостон» (4-3).

Даг Армстронг высказался в таком ключе, комментируя обмен в «Рейнджерс». Россиянин выступал за команду с 2013 года.

«Мы пытались выжать из этого состава еще один год. Если вернуться к нашему чемпионскому сезону 2019 года, то мы уже были командой ветеранов. Мы выиграли Кубок Стэнли как ветеранская команда и смогли продержаться еще три года. Этот сезон стал концом той эпохи. Он официально наступил.

У нас остаются хорошие игроки, которые играли в чемпионской команде и будут здесь еще несколько лет. У нас есть более молодые игроки, которые не застали тот сезон или были тогда в начале пути, как . Теперь они должны сделать шаг вперед и стать лидерами.

Когда прошлым летом мы подписали двух молодых игроков (Томас и заключили 8-летния соглашения с кэпхитом по 8,125 миллиона долларов – прим. Sports.ru), то понимали, как это повлияет на ситуацию с потолком зарплат и будущие решения. Вот к чему мы пришли», – сказал Армстронг.

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