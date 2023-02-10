Разин о 4:3 с «Торпедо»: «Северсталь» показала зрителям всю красоту хоккея. Отыграться с 0:2 дорогого стоит»

Теги Северсталь Торпедо КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин оценил победу «Северстали» над «Торпедо» (4:3 Б).

«Очень важная победа в психологическом плане. Последнюю игру проиграли «Куньлуню», хотя играли хорошо. Две игры подряд проигрывать дома тяжело.

Был хороший соперник, быстрый. Ребята молодцы. С 0:2 отыграться дорогого стоит, тем более в третьем периоде горели. Жалко, что дали сопернику возможность сравнять счет. Зато показали зрителям всю красоту хоккея.

Ситуация с травмированными? Живем как на бомбе. Каждый день кто-то да болеет, кто-то да выбывает. Процесс такой – заболел, болеет два-три дня. А выходит все равно с потерянными физическими кондициями. На льду сейчас есть запасные, это радует. Ситуация тяжелая. Нет основных – Петунина, Пыленкова, Самонова», – сказал главный тренер «Северстали».

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