Тренер «Торпедо» Козырев про 3:4 с «Северсталью»: «Мы проиграли, но этот проигрыш даст нам рост. Ребята играли друг за друга»

Теги Северсталь Торпедо Андрей Козырев КХЛ Алексей Кручинин Хоккей

Андрей Козырев прокомментировал поражение «Торпедо» от «Северстали» (3:4 Б).

«Хороший, интересный матч. Традиционно наши игры с «Северсталью» проходят в упорной борьбе. К сожалению, мы проиграли, но этот проигрыш даст нам рост. На льду была командная игра, было мужество. Ребята играли друг за друга.

К сожалению, мы потеряли двух центральных нападающих. Ребята получили травму и не смогли закончить матч. Мы всю игру провели с двумя центральными, один из них был тринадцатым в заявке.

Переломный момент? Когда Алексей Кручинин получил травму и не смог продолжить игру», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо».

 

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