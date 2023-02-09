Тренер «Торпедо» Козырев про 3:4 с «Северсталью»: «Мы проиграли, но этот проигрыш даст нам рост. Ребята играли друг за друга»
Андрей Козырев прокомментировал поражение «Торпедо» от «Северстали» (3:4 Б).
«Хороший, интересный матч. Традиционно наши игры с «Северсталью» проходят в упорной борьбе. К сожалению, мы проиграли, но этот проигрыш даст нам рост. На льду была командная игра, было мужество. Ребята играли друг за друга.
К сожалению, мы потеряли двух центральных нападающих. Ребята получили травму и не смогли закончить матч. Мы всю игру провели с двумя центральными, один из них был тринадцатым в заявке.
Переломный момент? Когда Алексей Кручинин получил травму и не смог продолжить игру», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо».
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