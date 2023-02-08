Разин о 2:3 от «Куньлуня»: «Северсталь» нанесла 80 бросков, но реализация оставляла желать лучшего. Некоторые хоккеисты выпали»
Андрей Разин оценил поражение «Северстали» от «Куньлуня» (2:3).
«Потеряли важные очки и виноваты в этом сами. Некоторые хоккеисты у нас выпали. Почему — будем разбираться. Недонастроя не должно было быть.
Имели преимущество, 80 бросков по воротам нанесли, но реализация оставляла желать лучшего. Соперник сыграл дисциплинированно, заслужил победу», – сказал главный тренер «Северстали».
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