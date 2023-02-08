Разин о 2:3 от «Куньлуня»: «Северсталь» нанесла 80 бросков, но реализация оставляла желать лучшего. Некоторые хоккеисты выпали»

оценил поражение «Северстали» от « » (2:3).

«Потеряли важные очки и виноваты в этом сами. Некоторые хоккеисты у нас выпали. Почему — будем разбираться. Недонастроя не должно было быть.

Имели преимущество, 80 бросков по воротам нанесли, но реализация оставляла желать лучшего. Соперник сыграл дисциплинированно, заслужил победу», – сказал главный тренер « ».