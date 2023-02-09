Тарасенко обменяли в «Рейнджерс». «Сент-Луис» сохранит 50% его зарплаты в ведомости

Теги переходы Рейнджерс Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Нико Миккола Самуэль Блэйз Хантер Скиннер Хоккей

Владимира Тарасенко обменяли из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».

Клуб из «Нью-Йорка» приобрел у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, Самуэля Блэйза и Хантера Скиннера.

Кроме того, инсайдер Пьер Лебрюн сообщает, что «Сент-Луис» сохранит 50% зарплаты Тарасенко в ведомости. Договор Тарасенко с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

Форвард набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:30.

В «Рейнджерс» выступают три россиянина – Игорь Шестеркин, Артемий Панарин и Виталий Кравцов.

59 комментариев

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Рамиль Кизимов
Кто теперь самый опытный игрок блюзменов?
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mitos
Ответ Дима Ермаков
Кузя от Ови не уйдет. Зачем?
Мы ему отсыпим дорогу. Придет. Как миленький)
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Nissan 0123
Это, видимо, вместо Кейна
Но все равно очень удачный трансфер
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Booligan
Целая эпоха ушла. Человек дотащил до кубка абсолютно некубковую команду, которая наряду с Ванкувером была главным неудачником лиги. Взяли чашку, хотя их никто за ней не звал. Феноменальная история
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Дима Ермаков
Ответ mitos
Кузнецову приготовиться!!!
Кузя от Ови не уйдет. Зачем?
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Космический Котик
Ответ maxdux81
ничего уже Тарас не взорвет,хоть и чашка у него есть,но травмы и нестабильность тоже, Панара восьмой сезон взрывает, и взорвать не может,.ниочем.2 сбитых летчика
Походу, они уже взорвали вам одно место.
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Why always me?!
Ответ Сергей Орлов
Надеюсь, хватит ума не продлевать его.
Даже если захотят я не понимаю куда они его вместят. Надо будет реально кого-то с большим контрактом убирать - Крейдер, Троуба. Ещё у Хитила, Миллера, Лафренье контракты заканчиваются.
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56prost
... здоровья, успехов Вове
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tosha3110
Ответ frol92
Да, только кто в обороне будет отрабатывать? Скорее в тройку Панарин-Трочек-Тарасенко поверю.
Так Зиба весьма неплохо и отрабатывает )
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e1ther - e1ther
Ответ mitos
Кузнецову приготовиться!!!
Нет места в Вашингтоне, чтобы притащить туда и Пару и Тараса,никаких Кузнецовых)
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mitos
Кузнецову приготовиться!!!
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e1ther - e1ther
Ответ Veld
кажется, на всей этой ветке ты один ждёшь :) ты всегда о себе во множественном числе говоришь, как тот Чувак из фильма Коэнов?) Ваше Чувашество?
Я часто говорю о себе в третьем лице и в обычной жизни, например,а сейчас Саша сделает то-то,то-то))и ничего нормально)
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56prost
Ответ bettini
Как-то буднично блюзы отпустили одно из своих долголетних лидера
... вероятно Что-то знают
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maxdux81
Ответ Sunlight Project
Панарин - Тарасенко, эта связка взорвет лигу.
ничего уже Тарас не взорвет,хоть и чашка у него есть,но травмы и нестабильность тоже, Панара восьмой сезон взрывает, и взорвать не может,.ниочем.2 сбитых летчика
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Klaim
Как по мне так отличная новость... Ещё внимательнее будем наблюдать за NYR
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igor nn
Ответ Борец на диване
Миколла и Тарасенко Как будто не из Сент Луиса ребята, а из киевского динамо
Цэ так,.хлопчик ты попав у саме яблучко!))
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Kudim41
Ответ bettini
Как-то буднично блюзы отпустили одно из своих долголетних лидера
они давно мечтали об этом!
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elephant12
неожиданно
хотелось бы поподробнее почитать про обмен этот
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Дмитрий Нехорошков
Ответ Maks Bynin
Правильно я понимаю, что Блюз отдали Тарасенко и стабильно играющего защитника-домоседа, на 1 и 4 раунд, а также нападающего который в этом сезоне не забивал и проспекта без опыта игры в нхл??
Тарасенко в этом сезоне не блистал, а в 4 матчах после травмы очков вообще не набрал. Армстронг мог ускорить процесс, опасаясь, что цена не вырастет на Влади, а то и упадет. + к этому истекающий контракт и полный контроль со стороны игрока, благодаря полному запрету на обмен.

Миккола игрок 3-й пары, также с истекающим. 4-й раунд станет 3-м, если Рейнджеры выйдут в плей-офф
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-1
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Shamarin
Половина Кейна лучше, чем ничего.
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Nova1979
Хорошая новость..
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s_kapa
к Панаре на фланг
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Veld
Ответ e1ther - e1ther
Ждём-с новости,как Гашек хвалит СЛБ и не понимает,как Рейнджерс могли так низко пасть)))
кажется, на всей этой ветке ты один ждёшь :)
ты всегда о себе во множественном числе говоришь, как тот Чувак из фильма Коэнов?) Ваше Чувашество?
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Фрол Касымов
Ну вот новость так новость
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shexes
Кажется, что только вчера Вова перешел в Сент-Луис и тут бах, 11 сезонов О_О
+8
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+8
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