Тарасенко обменяли в «Рейнджерс». «Сент-Луис» сохранит 50% его зарплаты в ведомости
Владимира Тарасенко обменяли из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».
Клуб из «Нью-Йорка» приобрел у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, Самуэля Блэйза и Хантера Скиннера.
Кроме того, инсайдер Пьер Лебрюн сообщает, что «Сент-Луис» сохранит 50% зарплаты Тарасенко в ведомости. Договор Тарасенко с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
Форвард набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:30.
В «Рейнджерс» выступают три россиянина – Игорь Шестеркин, Артемий Панарин и Виталий Кравцов.
Но все равно очень удачный трансфер
хотелось бы поподробнее почитать про обмен этот
Миккола игрок 3-й пары, также с истекающим. 4-й раунд станет 3-м, если Рейнджеры выйдут в плей-офф
ты всегда о себе во множественном числе говоришь, как тот Чувак из фильма Коэнов?) Ваше Чувашество?