Тарасенко обменяли в «Рейнджерс». «Сент-Луис» сохранит 50% его зарплаты в ведомости

Владимира Тарасенко обменяли из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».

Клуб из «Нью-Йорка» приобрел у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, Самуэля Блэйза и Хантера Скиннера.

Кроме того, инсайдер Пьер Лебрюн сообщает, что «Сент-Луис» сохранит 50% зарплаты Тарасенко в ведомости. Договор Тарасенко с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

Форвард набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата . Среднее игровое время – 17:30.

В «Рейнджерс» выступают три россиянина – Игорь Шестеркин, Артемий Панарин и Виталий Кравцов.