«Сент-Луис» обменяет Тарасенко в «Рейнджерс»

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Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли в твиттер.

Договор Тарасенко с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

Форвард набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата . Среднее игровое время – 17:30.

В «Рейнджерс» выступают три россиянина – Игорь Шестеркин, Артемий Панарин и Виталий Кравцов.