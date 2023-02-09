«Сент-Луис» обменяет Тарасенко в «Рейнджерс»
«Сент-Луис» обменяет Владимира Тарасенко в «Рейнджерс».
Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли в твиттер.
Договор Тарасенко с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
Форвард набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:30.
В «Рейнджерс» выступают три россиянина – Игорь Шестеркин, Артемий Панарин и Виталий Кравцов.
Также «Блюз» удержат часть зарплаты Тарасенко.