«Сент-Луис» обменяет Тарасенко в «Рейнджерс»

Теги возможные переходы Рейнджерс Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

«Сент-Луис» обменяет Владимира Тарасенко в «Рейнджерс».

Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли в твиттер.

Договор Тарасенко с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

Форвард набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:30.

В «Рейнджерс» выступают три россиянина – Игорь Шестеркин, Артемий Панарин и Виталий Кравцов.

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свидетель из Мытищ
Сент-Луис» обменял форварда Владимира Тарасенко и защитника Нику Микколу в «Рейнджерс» на форварда Самуэля Блэйза.

Также «Блюз» удержат часть зарплаты Тарасенко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garikus89
Ответ Белый офицер
Тарасенко + Миккола от Блюз.
От Рангеров Блез, Скиннер и 1+4 раунды. Вообще норм, у Блеза контракт до лета, просто денег побольше с Володи удержали, а взамен словили 1+4 раунды и Скиннера)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Волька-ибн-Алёша
очень хорошо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
t0ni12
Сент-Луис вернул франчайза 😁 (Блэйз как часть компенсации)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rustam Gilmutdinov
Ответ Crenk
Про МЧМ речь , когда забрали золото
Точно, сэнкс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белый офицер
Ответ Garikus89
Ну говорят, что 1+4 раунды и проспекты какие-то от Ментов в обмен на Володю. Ждем новостей по проспектам, в остальном СЛ выжал максимум)
Тарасенко + Миккола от Блюз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белый офицер
Там и Нико Миккола задействован. А со стороны НЙР вроде Блейс, два проспекта и пик (высокий). Еще Либора Гайека обменяли в Филадельфию на какого то шведского мешка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maxoc
Это явно усиление позиций Рейнджерс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sunlight Project
Тарас и Миккола от Блюз, 1-й и 4-й раунд плюс Блэйз и Скиннер от Рейнджерс, Луис удерживает 50 процентов зарплаты Тараса.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vesh
Ответ Radik_2.0
на кого?
по слухам Сент-Луис получит 1 пик и Сэмми Блэйза, а вместе с Тарасенко в Нью-Йорк ещё и Миккола приедет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Светлов
Ответ nicckk
Кузи им не хватает
Если их вместо ставить, то в чье звено?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homyakus
Ответ vesh
время покажет.
Замажем на аватарку?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tosha3110
Сэмми Блэй обратно в блюз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ariel Ortega
Офигеть, Тарасенко в Сент-Луисе уже 10 лет провёл..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garikus89
Ну говорят, что 1+4 раунды и проспекты какие-то от Ментов в обмен на Володю. Ждем новостей по проспектам, в остальном СЛ выжал максимум)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tosha3110
Там еще и Миккола стал частью обмена, походу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белый офицер
Блюз в перестройку. Следующий на обмен РОР.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белый офицер
Помню тот замечательный гол в ворота НЙР в исполнении Тарасенко.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vesh
Ответ Homyakus
Имено с ним его и поставят
время покажет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kolyamba39
Ответ Crenk
Город , где наши добыли последнее пока золото молодежки
да я понял уже, там прост пост такой эмоциональный напугал меня))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TimGI86
Ответ KaizerSoze
Последний раз когда тара и панара играли вместе они выиграли МЧМ:) If u know what i mean 😉
Они не играли в одном звене
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Светлов
Ответ Kolyamba39
что за баффало?
"Баффало, штат Онтарио"(с)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rustam Gilmutdinov
Надеюсь, Влади добавит стабильности копам. Но с Каролиной, Бостоном и Нью-Джерси бодаться в этом году будет сложно. Финал Восточной конференции в этом году будет круче финала КС.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Лунегов
Вот это ничего себе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Непривычно как то, Сент Луис у меня ассоциировался с Тарасенко, как Вашингтон с Овечкиным или Питтсбург с Малкиным
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий