Василий Пономарев: «Многие североамериканские ребята сейчас знают, что такое «Торпедо»

сообщил, что за « » следят в Северной Америке.

— У тебя в сборной сложились теплые отношения с Игорем Ларионовым. Следишь за его «Торпедо»?

— Обязательно. Не только я — вся лига [ ] следит. Не знаю насчет всего мира, но многие североамериканские ребята сейчас знают, что такое «Торпедо».

Иногда списываемся с ним, поздравляем друг друга. В определенный момент он тоже помог мне вернуться и найти свой хоккей, – сказал нападающий системы «Каролины».