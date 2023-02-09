Василий Пономарев: «Многие североамериканские ребята сейчас знают, что такое «Торпедо»
Василий Пономарев сообщил, что за «Торпедо» следят в Северной Америке.
— У тебя в сборной сложились теплые отношения с Игорем Ларионовым. Следишь за его «Торпедо»?
— Обязательно. Не только я — вся лига [АХЛ] следит. Не знаю насчет всего мира, но многие североамериканские ребята сейчас знают, что такое «Торпедо».
Иногда списываемся с ним, поздравляем друг друга. В определенный момент он тоже помог мне вернуться и найти свой хоккей, – сказал нападающий системы «Каролины».
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