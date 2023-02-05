Тарасенко за проведение в Сибири выставочного матча НХЛ. Один хоккеист проголосовал за Москву, лидеры опроса – Италия и Хельсинки

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Российский хоккеист проголосовал за проведение матча НХЛ в Сибири.

Игроки лиги в опросе поделились своим мнением о том, где стоит провести выставочный матч НХЛ.

Самыми популярными ответами стали Италия и столица Финляндии Хельсинки – они получили по три голоса.

Результаты выглядят следующим образом:

Хельсинки: 3;

Италия: 3;

Лондон: 2;

Давос/Швейцария: 2;

Греция: 1;

Ирландия: 1;

Сибирь: 1;

Москва: 1;

Испания: 1;

Латинская или Южная Америка: 1;

Швеция: 1;

Австралия: 1.

«Сибирь. Жители родного города будут очень счастливы», – сказал воспитанник «Сибири» и нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

«В Италии было бы круто. Можно немного отдохнуть и посмотреть достопримечательности», – сказал защитник «Чикаго» Сет Джонс.

6 комментариев

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sk0208827
Ответ Фёдор Кузнецов
А за Москву кто?
Овечкин кто же ещё
+1
0
+1
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Денис Гончаров
Вот бы они попробовали организоваться на Байкале
+2
0
+2
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Bashibuzuck
Да хотя бы по телеку показали😁
0
0
0
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Илья Владимирович
Если НХЛ решится провести выставочный матч в Сибири, то это стало бы отличным событием! В том числе, и для популяризации хоккея во всем мире.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BUTCH GORING
Ответ Фёдор Кузнецов
А за Москву кто?
Думаю Шестеркин
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
А за Москву кто?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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