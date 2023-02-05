Тарасенко за проведение в Сибири выставочного матча НХЛ. Один хоккеист проголосовал за Москву, лидеры опроса – Италия и Хельсинки
Российский хоккеист проголосовал за проведение матча НХЛ в Сибири.
Игроки лиги в опросе поделились своим мнением о том, где стоит провести выставочный матч НХЛ.
Самыми популярными ответами стали Италия и столица Финляндии Хельсинки – они получили по три голоса.
Результаты выглядят следующим образом:
Хельсинки: 3;
Италия: 3;
Лондон: 2;
Давос/Швейцария: 2;
Греция: 1;
Ирландия: 1;
Сибирь: 1;
Москва: 1;
Испания: 1;
Латинская или Южная Америка: 1;
Швеция: 1;
Австралия: 1.
«Сибирь. Жители родного города будут очень счастливы», – сказал воспитанник «Сибири» и нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.
«В Италии было бы круто. Можно немного отдохнуть и посмотреть достопримечательности», – сказал защитник «Чикаго» Сет Джонс.
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