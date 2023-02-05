Тарасенко за проведение в Сибири выставочного матча НХЛ. Один хоккеист проголосовал за Москву, лидеры опроса – Италия и Хельсинки

Российский хоккеист проголосовал за проведение матча в Сибири.

Игроки лиги в опросе поделились своим мнением о том, где стоит провести выставочный матч НХЛ.

Самыми популярными ответами стали Италия и столица Финляндии Хельсинки – они получили по три голоса.

Результаты выглядят следующим образом:

Хельсинки: 3;

Италия: 3;

Лондон: 2;

Давос/Швейцария: 2;

Греция: 1;

Ирландия: 1;

Сибирь: 1;

Москва: 1;

Испания: 1;

Латинская или Южная Америка: 1;

Швеция: 1;

Австралия: 1.

«Сибирь. Жители родного города будут очень счастливы», – сказал воспитанник « » и нападающий « » .

«В Италии было бы круто. Можно немного отдохнуть и посмотреть достопримечательности», – сказал защитник «Чикаго» Сет Джонс.