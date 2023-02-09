Божко о КХЛ: «Не думаю, что количество ничейных результатов связано с системой начисления очков. Скорее, это говорит о подравнявшемся уровне команд»

высказался о плотности в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Не думаю, что количество ничейных результатов связано с системой начисления очков. Скорее, это говорит о высокой плотности команд и подравнявшемся уровне.

Тем более в концовке регулярного чемпионата резко возросла степень важности матчей и никто не хочет рисковать, поэтому лучше гарантированно набрать одно очко и побороться за второе за пределами основного времени, чем рискнуть, пропустить и остаться ни с чем.

– Плотность команд в турнирной таблице в этом сезоне связана с двухочковой системой?

– Плотность связана с тем, что уровень команд подравнялся. Нет сильного перепада, как это было раньше. А в концовке регулярного чемпионата каждое очко на вес золота, поэтому возросло количество ничейных результатов, – сказал комментатор.