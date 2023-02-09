Божко о КХЛ: «Не думаю, что количество ничейных результатов связано с системой начисления очков. Скорее, это говорит о подравнявшемся уровне команд»

Теги КХЛ правила Артем Божко Хоккей

Артем Божко высказался о плотности в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Не думаю, что количество ничейных результатов связано с системой начисления очков. Скорее, это говорит о высокой плотности команд и подравнявшемся уровне.

Тем более в концовке регулярного чемпионата резко возросла степень важности матчей и никто не хочет рисковать, поэтому лучше гарантированно набрать одно очко и побороться за второе за пределами основного времени, чем рискнуть, пропустить и остаться ни с чем.

– Плотность команд в турнирной таблице в этом сезоне связана с двухочковой системой?

– Плотность связана с тем, что уровень команд подравнялся. Нет сильного перепада, как это было раньше. А в концовке регулярного чемпионата каждое очко на вес золота, поэтому возросло количество ничейных результатов, – сказал комментатор.

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2 комментария

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heivani
Так из-за этого и сделали,чтобы визуально казалось,что команды как будто поравнялись по классу.А верни трехочковую,и увидим разбросы приличные по набранным командами очеками.
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ЧакЧак
набежали репутацию КХЛ спасть....смешные....идет распил явный...люди что косые что ли ? тьфу
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+2
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