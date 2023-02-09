Защитник «Сибири» Мерфи дисквалифицирован на один матч

Теги Сибирь дисквалификации КХЛ Тревор Мерфи Хоккей

Защитник «Сибири» Тревор Мерфи дисквалифицирован на один матч.

«В соответствии с п. 4.3.1 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ игрок, наказанный вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом (20 минут) в разных матчах, получает один матч дисквалификации и денежный штраф.

Таким образом, защитник «Сибири» Тревор Мерфи пропустит ближайшую игру своей команды», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, ранее лига оштрафовала Мерфи за толчок судьи в матче с «Трактором».

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5 комментариев

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Серый
Ответ Sibirachok
Судья сам виноват. Нефиг спать на льду...))) Настоящий профи арбитр всегда расстояние держит. Получается подставил Мерфи по полной. Вот такая вот байда, и это ведь перед важнейшей игрой с Магниткой.
как-то Обухова так дисквальнули на 5 матчей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sibirachok
Судья сам виноват. Нефиг спать на льду...))) Настоящий профи арбитр всегда расстояние держит. Получается подставил Мерфи по полной. Вот такая вот байда, и это ведь перед важнейшей игрой с Магниткой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тищенко
Судить не могут черти полосатые.
Под ногами путаются
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тищенко
Полосатый конь в пальто, нужно уметь быть на льду
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эмиль Нургалиев
Закон Мерфи
+2
0
+2
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