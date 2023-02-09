Защитник «Сибири» Мерфи дисквалифицирован на один матч

Защитник « » дисквалифицирован на один матч.

«В соответствии с п. 4.3.1 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ игрок, наказанный вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом (20 минут) в разных матчах, получает один матч дисквалификации и денежный штраф.

Таким образом, защитник «Сибири» Тревор Мерфи пропустит ближайшую игру своей команды», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, ранее лига оштрафовала Мерфи за толчок судьи в матче с «Трактором».