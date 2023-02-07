Чистяков о прогрессе: «В отпуске поработал над ногами, плечевым поясом, силой. С начала сезона почувствовал доверие тренеров и партнеров»

Защитник « » назвал причины своего прогресса в этом сезоне.

– В 49 матчах чемпионата у вас 5 шайб, 16 передач, «плюс 6» при среднем игровом времени 15 минут, все это ваши индивидуальные рекорды. Довольны?

– Рад не личным рекордам, а тому, что нужен команде, могу ей помогать. Доволен буду, когда начнется плей-офф, и мы покажем тот результат, на который нацеливаемся. И который несколько лет назад уже показали.

– Как объясните свой прогресс?

– В отпуске немного изменил подготовку, поработал в лагере у тренера Дмитрия Яшанькина, над ногами, плечевым поясом, силой. Также у нас была отличная предсезонка, плюс с самого начала сезона почувствовал доверие тренерского штаба, партнеров по команде.

Да, календарь очень плотный, но чувствую, что к такому ритму готов. Так что 15 игровых минут за матч – совсем не предел.

Кстати, еще один фактор для прогресса каждого игрока «Авангарда» – мы вернулись в Омск, да еще на новую арену. При всем уважении к Балашихе омских болельщиков ни с кем не сравнишь, в Сибири у нас крутая поддержка

– Болельщики беспокоятся: три дня назад на послематчевой пресс-конференции в Хабаровске главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец сообщил о вашей травме – шайба попала в ребро...

– Судя по всему, обошлось. Прошел ренгтен, другие исследования, подозрения на трещину, слава Богу, не подтвердились. Боль еще остается, но надеюсь, что в домашней серии сыграю, – сказал 21-летний игрок.