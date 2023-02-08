Кравец о том, что Уитни называл его Ленни Кравиц: «У меня действительно фамилия, как у американского певца. На льду Райан такого не позволял»

отреагировал на то, что его называли Ленни Кравиц.

– Известен случай – как раз в «Сочи» называл вас Ленни Кравиц, а вы его в ответ – Уитни Хьюстон.

– Для меня то его интервью было удивительным, не знаю, что Рэй хотел им показать. Когда он был в команде, мне как раз казалось, что у нас очень хорошие отношения.

Мы много общались, ну а то, что он мне прозвище такое дал… Ну что же, действительно у меня фамилия, как у известного американского певца Ленни Кравица.

– Но он что вот так вас, своего тренера, на льду так мог назвать, при всей команде?

– На льду Райан никогда такого не позволял. Это сказки.

– Было видно, что Уитни станет крутым блогером?

– Молодец, он в принципе и играл хорошо. Когда Райан приехал к нам, то очень здорово помог « », – сказал главный тренер « », ранее входивший в тренерский штаб южан.