Кравец о том, что Уитни называл его Ленни Кравиц: «У меня действительно фамилия, как у американского певца. На льду Райан такого не позволял»
Михаил Кравец отреагировал на то, что его называли Ленни Кравиц.
– Известен случай – как раз в «Сочи» Райан Уитни называл вас Ленни Кравиц, а вы его в ответ – Уитни Хьюстон.
– Для меня то его интервью было удивительным, не знаю, что Рэй хотел им показать. Когда он был в команде, мне как раз казалось, что у нас очень хорошие отношения.
Мы много общались, ну а то, что он мне прозвище такое дал… Ну что же, действительно у меня фамилия, как у известного американского певца Ленни Кравица.
– Но он что вот так вас, своего тренера, на льду так мог назвать, при всей команде?
– На льду Райан никогда такого не позволял. Это сказки.
– Было видно, что Уитни станет крутым блогером?
– Молодец, он в принципе и играл хорошо. Когда Райан приехал к нам, то очень здорово помог «Сочи», – сказал главный тренер «Авангарда», ранее входивший в тренерский штаб южан.
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