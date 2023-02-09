Майоров о Селянне: «Редчайшее явление – человек абсолютно не пил. Выносливый, быстрый, техничный. Не удивлен, что его включили в число лучших игроков НХЛ за 100 лет»

поделился воспоминаниями о работе с в « ».

– Тогда вам было понятно, что Селянне может доиграть до 43 лет?

– Я над этим не задумывался, но здоровья у него, конечно, хватало, а также профессионального подхода к делу.

Редчайшее явление – человек абсолютно не пил. Очень выносливый, быстрый, техничный, на партнеров играл с удовольствием, поэтому я не удивлен, что его включили в число лучших игроков НХЛ за 100 лет. И парень без гонора, – сказал двукратный олимпийский чемпион.