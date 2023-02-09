Майоров о Селянне: «Редчайшее явление – человек абсолютно не пил. Выносливый, быстрый, техничный. Не удивлен, что его включили в число лучших игроков НХЛ за 100 лет»

Теги Теему Селянне НХЛ Йокерит Борис Майоров ТАСС алкоголь и спорт Хоккей

Борис Майоров поделился воспоминаниями о работе с Теему Селянне в «Йокерите».

– Тогда вам было понятно, что Селянне может доиграть до 43 лет?

– Я над этим не задумывался, но здоровья у него, конечно, хватало, а также профессионального подхода к делу.

Редчайшее явление – человек абсолютно не пил. Очень выносливый, быстрый, техничный, на партнеров играл с удовольствием, поэтому я не удивлен, что его включили в число лучших игроков НХЛ за 100 лет. И парень без гонора, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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2 комментария

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Амфитрион
Потрясающий игрок. Интересно, что за сборную отыграл очень много, но золото ОИ и ЧМ так ему и не досталось, при том что всегда играл классно. Правда, чашку таки взял, а то совсем обидно бы было.
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Кеша
Борис Александрович , как всегда прав . Добавить нечего . Селянне лучший нападающий за всю историю Финляндии. А его рекорд по забитым шайбам в дебютный сезон 92 года в НХЛ в 76 шайб до сих пор жив .
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