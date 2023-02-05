Борис Майоров: «Спартак» месяц не играл дома – за что клуб страдал? «Мегаспорт» отдали под выступление Навки. КХЛ не приняла «Лужники» по техническим параметрам»

Теги Спартак Борис Майоров КХЛ Дворец спорта Мегаспорт Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров считает ненормальным то, что «Спартак» месяц играл выездные матчи.

Игорь Гришин покинул пост главного тренера московского клуба. «Спартак» во второй раз за сезон сменил главного тренера.

– Были какие-то внешние факторы, которые могли негативно повлиять на игру «Спартака» в декабре и январе?

– Да, такие тоже есть. Например, в период новогодних праздников команда девять матчей провела в гостях. Целый месяц дома не играла! Это же ненормальное явление.

Ладно «Авангард» провел весь сентябрь на выезде – таково было желание самого клуба, который ждал, когда его новый дворец в Омске будет запущен в эксплуатацию.

Но «Спартак»-то за что страдал? «Мегаспорт» отдали под выступление Татьяны Навки. Но почему нельзя было провести несколько матчей на Малой арене «Лужников»? Говорят, что КХЛ ее не приняла по техническим параметрам.

Думаю, что уж тут можно было сделать и исключение из-за форс-мажорных обстоятельств.

Потому что они тоже повлияли на результат. Ведь разъезды – это постоянное неудобство, невозможность нормально восстанавливаться после матчей, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Ответ LechK1nG
Так вроде уже занимаются реконструкцией, даже говорили что к концу 2023 работы должны быть закончены, а здание должны ввести в эксплуатацию.
Спасибо за хорошую новость. Дай бог , если так . А то частенько там проезжаю, но снаружи что/то не вижу движухи . Может просто за рулем не сильно обращал внимание .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LechK1nG
Ответ Кеша
Такой легендарный и великий клуб должен иметь свою арену . Что там в Сокольниках с дворцом ? Займетесь уже . Стоит без дела лет 20 и еще будет стоять 20 лет . Ветераны Спартака , легенды всего отечественного хоккея помогите Спартаку обрести свою домашнюю арену .
Так вроде уже занимаются реконструкцией, даже говорили что к концу 2023 работы должны быть закончены, а здание должны ввести в эксплуатацию.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
забанинныйСевер12
сам же сказал что домашний стадион навке отдали, а там усы Пескова шарудят...причем не только навке)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Такой легендарный и великий клуб должен иметь свою арену . Что там в Сокольниках с дворцом ? Займетесь уже . Стоит без дела лет 20 и еще будет стоять 20 лет . Ветераны Спартака , легенды всего отечественного хоккея помогите Спартаку обрести свою домашнюю арену .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
вован63
Плохому танцору всегда что-то мешает.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий