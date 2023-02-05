Борис Майоров: «Спартак» месяц не играл дома – за что клуб страдал? «Мегаспорт» отдали под выступление Навки. КХЛ не приняла «Лужники» по техническим параметрам»

считает ненормальным то, что «Спартак» месяц играл выездные матчи.

Игорь Гришин покинул пост главного тренера московского клуба. «Спартак» во второй раз за сезон сменил главного тренера.

– Были какие-то внешние факторы, которые могли негативно повлиять на игру « » в декабре и январе?

– Да, такие тоже есть. Например, в период новогодних праздников команда девять матчей провела в гостях. Целый месяц дома не играла! Это же ненормальное явление.

Ладно «Авангард» провел весь сентябрь на выезде – таково было желание самого клуба, который ждал, когда его новый дворец в Омске будет запущен в эксплуатацию.

Но «Спартак»-то за что страдал? «Мегаспорт» отдали под выступление Татьяны Навки. Но почему нельзя было провести несколько матчей на Малой арене «Лужников»? Говорят, что ее не приняла по техническим параметрам.

Думаю, что уж тут можно было сделать и исключение из-за форс-мажорных обстоятельств.

Потому что они тоже повлияли на результат. Ведь разъезды – это постоянное неудобство, невозможность нормально восстанавливаться после матчей, – сказал двукратный олимпийский чемпион.