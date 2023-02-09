Артем Воронин: «Югра» – клуб уровня КХЛ: отличная селекция, работает школа, идет регулярная подпитка молодыми»

Теги КХЛ Югра Артем Воронин ВХЛ Хоккей

Артем Воронин высказался о результатах «Югры» в ВХЛ.

– Насколько это трудно – выиграть три регулярных чемпионата подряд?

– ВХЛ – очень плотная лига, с непростой логистикой. Насколько знаю, в КХЛ пока никому не удавалось взять три регулярки кряду. Что ж, тем круче будет возможный рекорд «Югры» – уже в ВХЛ.

– Какой из титулов с «Югрой» для вас наиболее памятный?

– Все регулярные чемпионаты складывались примерно по одному сценарию, мы выходили на хороший уровень стабильности. А кто стабильнее – тот и берет чемпионат.

Но я бы не увлекался обсуждением регулярки. Для «Югры» главная задача – Кубок Петрова. На ней и концентрируемся.

– В чем феномен таких стабильных успехов клуба из Ханты-Мансийска?

– «Югра» – клуб уровня КХЛ. У нас отличная селекция, работает школа, идет регулярная подпитка молодыми.

Как капитан хотел бы отметить и профессиональную атмосферу внутри раздевалки. Любой хоккеист, который приглашается в Ханты-Мансийск, знает, что здесь надо решать только максимальные задачи, – сказал капитан «Югры».

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