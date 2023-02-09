Артем Воронин: «Югра» – клуб уровня КХЛ: отличная селекция, работает школа, идет регулярная подпитка молодыми»
Артем Воронин высказался о результатах «Югры» в ВХЛ.
– Насколько это трудно – выиграть три регулярных чемпионата подряд?
– ВХЛ – очень плотная лига, с непростой логистикой. Насколько знаю, в КХЛ пока никому не удавалось взять три регулярки кряду. Что ж, тем круче будет возможный рекорд «Югры» – уже в ВХЛ.
– Какой из титулов с «Югрой» для вас наиболее памятный?
– Все регулярные чемпионаты складывались примерно по одному сценарию, мы выходили на хороший уровень стабильности. А кто стабильнее – тот и берет чемпионат.
Но я бы не увлекался обсуждением регулярки. Для «Югры» главная задача – Кубок Петрова. На ней и концентрируемся.
– В чем феномен таких стабильных успехов клуба из Ханты-Мансийска?
– «Югра» – клуб уровня КХЛ. У нас отличная селекция, работает школа, идет регулярная подпитка молодыми.
Как капитан хотел бы отметить и профессиональную атмосферу внутри раздевалки. Любой хоккеист, который приглашается в Ханты-Мансийск, знает, что здесь надо решать только максимальные задачи, – сказал капитан «Югры».
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