Форвард «Детройта» Ларкин хочет зарплату 9 млн долларов в год по 8-летнему контракту

Теги Детройт НХЛ Дилан Ларкин Хоккей

Дилан Ларкин известил «Детройт» о своих требованиях по новому контракту.

Ранее сообщалось, что «Ред Уингс» предложили капитану команду соглашение, по которому бы его оклад составил около восьми миллионов долларов в год.

Американец, в свою очередь, рассчитывает получил договор с зарплатой девять миллионов долларов в год, а сам контракт был бы в таком случае рассчитан на восемь лет.

Действующее соглашение 26-летнего нападающего с кэпхитом 6,1 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона.

Ларкин набрал 44 (15+29) очка в 48 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 19:54.

Всего форвард записал на свой счет 402 (162+240) балл в 552 матчах в лиге.

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7 комментариев

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Cbj Fan
Ответ Иван Павлов
Только при чём тут Годро и молодые центры… Можно было тогда уж в пример привести Штюцле и Томаса.
Ткачаки тоже не центры.
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Matador
мне кажется нормальные условия
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Иван Павлов
Ответ ottomann
Хорват, Зиба , Годро, Ткачак задали ориентиры з.п. молодых центров, с 8.5 до 10. Ну рынке Ларкин 9 получит , вопрос готов ли он остаться в таком Детройте.
Только при чём тут Годро и молодые центры… Можно было тогда уж в пример привести Штюцле и Томаса.
+5
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэр Трепло
в СКА его.
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Александр Романов
Правильно , пусть глядя на их запросы поднимают потолок , а то в НБА у одного игрока зп как у половины команды а НХЛ
+4
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+3
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ottomann
Хорват, Зиба , Годро, Ткачак задали ориентиры з.п. молодых центров, с 8.5 до 10.

Ну рынке Ларкин 9 получит , вопрос готов ли он остаться в таком Детройте.
+4
-2
+2
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Борец на диване
Ну за такую игру на МВЗ можно и 15кк сразу просить
+1
-3
-2
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