Форвард «Детройта» Ларкин хочет зарплату 9 млн долларов в год по 8-летнему контракту

известил « » о своих требованиях по новому контракту.

Ранее сообщалось, что «Ред Уингс» предложили капитану команду соглашение, по которому бы его оклад составил около восьми миллионов долларов в год.

Американец, в свою очередь, рассчитывает получил договор с зарплатой девять миллионов долларов в год, а сам контракт был бы в таком случае рассчитан на восемь лет.

Действующее соглашение 26-летнего нападающего с кэпхитом 6,1 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона.

Ларкин набрал 44 (15+29) очка в 48 матчах текущего регулярного чемпионата . Среднее игровое время – 19:54.

Всего форвард записал на свой счет 402 (162+240) балл в 552 матчах в лиге.