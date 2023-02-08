Фридман о контракте Ларкина: «Будет в районе 8 на 8, думаю. Если бы Айзерман считал, что не сможет его подписать, то обменял бы прошлым летом»

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Эллиотт Фридман высказался о контрактной ситуации Дилана Ларкина из «Детройта». 

26-летний форвард летом может стать неограниченно свободным агентом. У него завершается срок действия контракта со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов. 

«Посмотрим, что изменит подписание «Айлендерс» Бо Хорвата (8 лет, 8,5 млн долларов в год – прим. Sports.ru) для Ларкина и Стива Айзермана.

Как правило, Айзерман роет окоп и не двигается с места. Хотя можно вспомнить, что Никита Кучеров получил рекордный кэпхит (9,5 миллиона) за 2 месяца до ухода Стива из «Тампы». Я не верю, что мы идем в этом направлении, но что-то может измениться. 

Плюс для Ларкина в том, что он центр, и его трудно заменить. Найти высококлассного центра очень сложно. Я думаю, что все закончится в районе 8 на 8 (то есть, контракт на 8 лет с кэпхитом 8 миллионов долларов – прим. Sports.ru). 

Если бы Айзерман считал, что не сможет подписать Ларкина, он бы обменял его прошлым летом – до того, как вступил в силу пункт о запрете на обмен», – написал инсайдер Sportsnet в своей колонке. 

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