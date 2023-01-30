«Детройт» предложил Ларкину зарплату 8 млн долларов в год. Дилан хочет оклад Барзэла – 9,15 млн в год

« » предложил контракт на 64 миллиона доллара.

Действующее соглашение 26-летнего нападающего с кэпхитом 6,1 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона.

Сообщалось, что сторона игрока «не очень хорошо восприняла» предложение «Ред Уингс» о новом соглашении.

Предложение генерального менеджера для капитана команды выглядит так – 8-летний контракт с зарплатой 8 миллионов долларов в год.

Считается, что представители хоккеиста ставят в ориентир контракт нападающего « » с зарплатой 9,15 млн долларов в год.

Ларкин набрал 43 (15+28) очка в 47 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 19:51.

Всего форвард записал на свой счет 401 (162+239) балл в 551 матче в лиге.