«Детройт» предложил Ларкину зарплату 8 млн долларов в год. Дилан хочет оклад Барзэла – 9,15 млн в год
«Детройт» предложил Дилану Ларкину контракт на 64 миллиона доллара.
Действующее соглашение 26-летнего нападающего с кэпхитом 6,1 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона.
Сообщалось, что сторона игрока «не очень хорошо восприняла» предложение «Ред Уингс» о новом соглашении.
Предложение генерального менеджера Стива Айзермана для капитана команды выглядит так – 8-летний контракт с зарплатой 8 миллионов долларов в год.
Считается, что представители хоккеиста ставят в ориентир контракт нападающего «Айлендерс» Мэтью Барзэла с зарплатой 9,15 млн долларов в год.
Ларкин набрал 43 (15+28) очка в 47 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 19:51.
Всего форвард записал на свой счет 401 (162+239) балл в 551 матче в лиге.
Топы получают мало, если сравнивать с аппетитами игроков уровня Барзела и Ларкина. И, соответственно, Барзел и Ларкин хотят очень много, если сравнивать с Кучером и Макдевидом.
Здесь вопрос состоим в том, какой ориентир мы берём - контракт условного Капризова или Барзела. Но никто этим не занимается, поэтому в итоге у нас получается каша из контрактов.
доиграется и получит 7
звезда, мля...
Ну а то, что Кучеров подписывается на лояльные для команды контракты (плюс не стоит забывать про налоги во Флориде) - это исключительно дело самого Никиты.
Если 1ппг это 8-9млн?
Айзерман дал Коппу 5.5 млн на долгосрок за всего лишь один успешный сезон, а тут будет жмотиться на Ларкина?
Это так, в контексте всей лиги. Если же в этих командах такие игроки - потолок и "лучше уже не будет", то...их право, что ещё сказать...
Просто сравните Капризова и этих двоих. Никто из них в прайме не играл как Кирилл.