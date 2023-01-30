«Детройт» предложил Ларкину зарплату 8 млн долларов в год. Дилан хочет оклад Барзэла – 9,15 млн в год

Теги Айлендерс Детройт НХЛ Стив Айзерман Мэтью Барзэл Дилан Ларкин Хоккей

«Детройт» предложил Дилану Ларкину контракт на 64 миллиона доллара.

Действующее соглашение 26-летнего нападающего с кэпхитом 6,1 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона.

Сообщалось, что сторона игрока «не очень хорошо восприняла» предложение «Ред Уингс» о новом соглашении.

Предложение генерального менеджера Стива Айзермана для капитана команды выглядит так – 8-летний контракт с зарплатой 8 миллионов долларов в год.

Считается, что представители хоккеиста ставят в ориентир контракт нападающего «Айлендерс» Мэтью Барзэла с зарплатой 9,15 млн долларов в год.

Ларкин набрал 43 (15+28) очка в 47 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 19:51.

Всего форвард записал на свой счет 401 (162+239) балл в 551 матче в лиге.

25 комментариев

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Пинающий Достоинства
Если что Ларькину всегда рады в СКА
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Hola Hola
А вообще интересно. Получается, те менеджеры, которые переплачивают игрокам, подставляют и других менеджеров. )
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87mores
Ответ Afinogenov
Если рассматривать среднюю температуру по больнице: Топы получают мало, если сравнивать с аппетитами игроков уровня Барзела и Ларкина. И, соответственно, Барзел и Ларкин хотят очень много, если сравнивать с Кучером и Макдевидом. Здесь вопрос состоим в том, какой ориентир мы берём - контракт условного Капризова или Барзела. Но никто этим не занимается, поэтому в итоге у нас получается каша из контрактов.
Да как сравнивать с «Тампой», там налога штата нет???
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Hola Hola
Если потолок поднимут, то, может, и оправданно. По нынешним временам 8 - самое то.
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raspisanie77
Ответ Иван Павлов
Штюцле дали 8.5 млн, и у него в этом сезоне уже график "очко за игру", что в нынешней НХЛ вполне себе стоит 8-9 млн. Так что как раз он на свои деньги играть будет.
Не надо тёплое с мягким путать, сейчас мы говорим о ситуации, когда такие как Штуцле, Норрис только подписались после своих сезонов, не глядя на этот сезон. А так можно сказать, что Ларкин должен получить 9, т. к. со след. сезона он начнёт набирать по 85 очей за сезон.
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Afinogenov
Ответ Фанат спорта01
А сколько должны стоить драйзайтл с кучеровым? Если 1ппг это 8-9млн?
Если рассматривать среднюю температуру по больнице:

Топы получают мало, если сравнивать с аппетитами игроков уровня Барзела и Ларкина. И, соответственно, Барзел и Ларкин хотят очень много, если сравнивать с Кучером и Макдевидом.

Здесь вопрос состоим в том, какой ориентир мы берём - контракт условного Капризова или Барзела. Но никто этим не занимается, поэтому в итоге у нас получается каша из контрактов.
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Alex Shultz
да не стоит он 9!
доиграется и получит 7
звезда, мля...
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Booligan
Красная цена 6.5-7 ему
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Don_Krebs
Ответ t0ni12
Ларкин, оказывается, жадный. 9,15 он не стоит.
Конечно, не стоит. Он, по-хорошему если оценивать, и восемь-то не стоит. Но реалии рынка и грядущее повышение потолка приводят к тому, что такие суммы за игроков такого калибра теперь - реальность. Вряд ли он получит 9, но будет точно больше восьми.
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PatologoanatoM
Ответ Afinogenov
Барзел не играет на свои деньги, но и Ларкин столько не заслуживает. Это так, в контексте всей лиги. Если же в этих командах такие игроки - потолок и "лучше уже не будет", то...их право, что ещё сказать... Просто сравните Капризова и этих двоих. Никто из них в прайме не играл как Кирилл.
Да там и Рантанен получает 9,25 , относительно их это много , относительно контрактов Томаса, Норриса и других кто подписался летом это в принципе адекватно с учётом повышения потолка, думаю сойдутся на кэпхите как у Ахо, Зибы или Хинца в районе 8,5-8,7 мультов
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Дмитрий Афанасьев
Боюби Халл ушел а здесь тишина rip
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Александр Василич
Cколько можно ошибаться!! - Ларькин он)
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Иван Павлов
Ответ Фанат спорта01
А сколько должны стоить драйзайтл с кучеровым? Если 1ппг это 8-9млн?
Драйз стоит в районе 11 млн точно (если не больше), там внезапно так получилось, что Чиарелли подписал хороший контракт, у него такое бывает раз в жизни. При этом именно в момент подписания вся общественность твердила, что Драйзу переплатили, но оказалось наоборот.

Ну а то, что Кучеров подписывается на лояльные для команды контракты (плюс не стоит забывать про налоги во Флориде) - это исключительно дело самого Никиты.
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Фанат спорта01
Ответ Иван Павлов
Штюцле дали 8.5 млн, и у него в этом сезоне уже график "очко за игру", что в нынешней НХЛ вполне себе стоит 8-9 млн. Так что как раз он на свои деньги играть будет.
А сколько должны стоить драйзайтл с кучеровым?
Если 1ппг это 8-9млн?
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Иван Павлов
Ответ raspisanie77
Нельзя с Капризом сравнивать, он играет не на 9 млн. Все молодые показывают пальцем всегда не на таких, кто играет выше своей зп, а на тех, кто ниже. Поэтому у него ориентиры Барзал и Штуцле.
Штюцле дали 8.5 млн, и у него в этом сезоне уже график "очко за игру", что в нынешней НХЛ вполне себе стоит 8-9 млн. Так что как раз он на свои деньги играть будет.
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Владислав Свидзинский
8,5 в итоге будет
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ILAJ
Айзерман хорошо разруливал в Тампе
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Иван Павлов
Ну и договорятся на 8.5 млн в итоге. Сложно себе представить, что Детройт отпустит своего капитана и первого центра команды, когда в системе на этой позиции нет более-менее никого, а из ребилда пора бы уже потихоньку начинать выходить.

Айзерман дал Коппу 5.5 млн на долгосрок за всего лишь один успешный сезон, а тут будет жмотиться на Ларкина?
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raspisanie77
Ответ Afinogenov
Барзел не играет на свои деньги, но и Ларкин столько не заслуживает. Это так, в контексте всей лиги. Если же в этих командах такие игроки - потолок и "лучше уже не будет", то...их право, что ещё сказать... Просто сравните Капризова и этих двоих. Никто из них в прайме не играл как Кирилл.
Нельзя с Капризом сравнивать, он играет не на 9 млн. Все молодые показывают пальцем всегда не на таких, кто играет выше своей зп, а на тех, кто ниже. Поэтому у него ориентиры Барзал и Штуцле.
+5
-2
+3
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Naidz NAU
Барзэл - это просто грабёж и развод. Ну а Детройт сейчас какое-то дно без видимых перспектив
+1
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frol92
А как по мне Ларкин просто оБарзэл😁
+20
-3
+17
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t0ni12
Ларкин, оказывается, жадный. 9,15 он не стоит.
+3
-2
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Max Kovalev
Пфф, копейки
0
0
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Afinogenov
Барзел не играет на свои деньги, но и Ларкин столько не заслуживает.

Это так, в контексте всей лиги. Если же в этих командах такие игроки - потолок и "лучше уже не будет", то...их право, что ещё сказать...

Просто сравните Капризова и этих двоих. Никто из них в прайме не играл как Кирилл.
+27
-2
+25
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Дима Миронов
9 адекватно, 8 мало по нынешним временам
+2
-8
-6
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