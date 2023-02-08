Владимир Крикунов: «Не думаю, что «Торпедо» сможет побороться за Кубок Гагарина. Не такой сильный состав»

Теги Торпедо Владимир Крикунов Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Крикунов не считает, что «Торпедо» сможет выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне.

«Такой неожиданный выстрел нижегородского «Торпедо» в этом сезоне КХЛ – это большая часть заслуги Игоря Ларионова.

Игорь – опытный человек, звезда НХЛ и СССР. Он работал с разными тренерами, в том числе и за океаном.

Видимо, по ходу своей карьеры Ларионов все анализировал, через себя пропускал и сейчас делает успехи со своей командой.

Это отлично, что он в первый же год с «Торпедо» делает такие результаты, ему можно пожелать только удачи.

Но я не думаю, что нижегородцы смогут побороться за Кубок Гагарина в этом году, у них не такой сильный состав, чтобы взять этот трофей. Но бой в плей-офф они дадут», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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3 комментария

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Eliza77
Торпедо , вперёд! Дави денежные мешки!
+4
0
+4
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Антон Некрасов
Желаю Торпедо , чтоб взял кг в этом году на удивление всем и назло гусиной выскочке в роли тренера Ска
+10
-2
+8
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Кеша
Васильич в теме . Здоровья !
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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