Владимир Крикунов: «Не думаю, что «Торпедо» сможет побороться за Кубок Гагарина. Не такой сильный состав»

не считает, что «Торпедо» сможет выиграть в этом сезоне.

«Такой неожиданный выстрел нижегородского «Торпедо» в этом сезоне – это большая часть заслуги .

Игорь – опытный человек, звезда НХЛ и СССР. Он работал с разными тренерами, в том числе и за океаном.

Видимо, по ходу своей карьеры Ларионов все анализировал, через себя пропускал и сейчас делает успехи со своей командой.

Это отлично, что он в первый же год с « » делает такие результаты, ему можно пожелать только удачи.

Но я не думаю, что нижегородцы смогут побороться за Кубок Гагарина в этом году, у них не такой сильный состав, чтобы взять этот трофей. Но бой в плей-офф они дадут», – сказал бывший главный тренер сборной России.