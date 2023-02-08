Владимир Крикунов: «Не думаю, что «Торпедо» сможет побороться за Кубок Гагарина. Не такой сильный состав»
Владимир Крикунов не считает, что «Торпедо» сможет выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне.
«Такой неожиданный выстрел нижегородского «Торпедо» в этом сезоне КХЛ – это большая часть заслуги Игоря Ларионова.
Игорь – опытный человек, звезда НХЛ и СССР. Он работал с разными тренерами, в том числе и за океаном.
Видимо, по ходу своей карьеры Ларионов все анализировал, через себя пропускал и сейчас делает успехи со своей командой.
Это отлично, что он в первый же год с «Торпедо» делает такие результаты, ему можно пожелать только удачи.
Но я не думаю, что нижегородцы смогут побороться за Кубок Гагарина в этом году, у них не такой сильный состав, чтобы взять этот трофей. Но бой в плей-офф они дадут», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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