Купер о 3:4 с «Сан-Хосе»: «Тампа» делала на льду все, что хотела... в течение 20 минут. Это НХЛ, все бьются за рабочие места»
Джон Купер высказался о поражении «Тампы» от «Сан-Хосе» (3:4 ОТ).
«Лайтнинг» уступили «Шаркс» в регулярном чемпионате НХЛ, прервав рекордную для клуба серию побед дома (12 игр). После первого периода счет был 3:1 при соотношении бросков в створ 17:7.
В прошлой игре команда была разгромлена «Флоридой» (1:7) в гостевом матче.
«Считаю, что мы дали потрясающий ответ. Вышли на лед и делали все, что хотели... в течение 20 минут. Затем настало время спецбригад, и мы эту дуэль проиграли.
У нас не зашли некоторые моменты, что повлияло на наше эмоциональное состояние.
Так или иначе, это НХЛ. Соперник может находиться за чертой плей-офф, но все игроки бьются за свои рабочие места. Они пытаются победить», – сказал главный тренер «молний».
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