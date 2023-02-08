Купер о 3:4 с «Сан-Хосе»: «Тампа» делала на льду все, что хотела... в течение 20 минут. Это НХЛ, все бьются за рабочие места»

высказался о поражении « » от « » (3:4 ОТ).

«Лайтнинг» уступили «Шаркс» в регулярном чемпионате , прервав рекордную для клуба серию побед дома (12 игр). После первого периода счет был 3:1 при соотношении бросков в створ 17:7.

В прошлой игре команда была разгромлена «Флоридой» (1:7) в гостевом матче.

«Считаю, что мы дали потрясающий ответ. Вышли на лед и делали все, что хотели... в течение 20 минут. Затем настало время спецбригад, и мы эту дуэль проиграли.

У нас не зашли некоторые моменты, что повлияло на наше эмоциональное состояние.

Так или иначе, это НХЛ. Соперник может находиться за чертой плей-офф, но все игроки бьются за свои рабочие места. Они пытаются победить», – сказал главный тренер «молний».