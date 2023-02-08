Малкин вошел в топ-50 ассистентов в истории НХЛ. У него 735 передач в 1031 матче

вошел в топ-50 ассистентов в истории НХЛ, у него 735 передач.

Форвард « » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата

На его счету стало 1198 (463+735) очков в 1031 матче. Россиянину нужно набрать 3 очка, чтобы войти в топ-50 лучших бомбардиров в истории .

При этом по числу передач он уже вошел в топ-50, опередив (734 ассиста в 1127 играх). На 49-м месте идет (737 передач в 1157 играх).

Малкин продолжает улучшать российский рекорд по числу передач.