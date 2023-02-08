Малкин вышел на 51-е место по очкам в истории НХЛ (1198), обогнав Марло. Сиссарелли – 50-й (1200)
Евгений Малкин вышел на 51-е место по очкам в истории НХЛ (1198), опередив Патрика Марло.
Форвард «Питтсбурга» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:1 ОТ).
На его счету стало 1198 (463+735) очков в 1031 матче.
Россиянину нужно набрать 3 очка, чтобы войти в топ-50 лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Сейчас 50-е место занимает Дино Сиссарелли с 1200 (608+592) баллами в 1232 играх. Малкин опередил Патрика Марло с 1197 (566+631) очками в 1779 матчах.
Пиковый Малкин просто разрывал лигу в соло!
1400 хорошо бы выбить по итогам карьеры. До 1500 не дотянуться.