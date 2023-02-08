Малкин вышел на 51-е место по очкам в истории НХЛ (1198), обогнав Марло. Сиссарелли – 50-й (1200)

Теги рейтинги Питтсбург Евгений Малкин Патрик Марло НХЛ Дино Сиссарелли Хоккей

Евгений Малкин вышел на 51-е место по очкам в истории НХЛ (1198), опередив Патрика Марло.

Форвард «Питтсбурга» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:1 ОТ). 

На его счету стало 1198 (463+735) очков в 1031 матче. 

Россиянину нужно набрать 3 очка, чтобы войти в топ-50 лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Сейчас 50-е место занимает Дино Сиссарелли с 1200 (608+592) баллами в 1232 играх. Малкин опередил Патрика Марло с 1197 (566+631) очками в 1779 матчах. 

7 комментариев

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Todo
Эх, если бы не проблемы со здоровьем...
Пиковый Малкин просто разрывал лигу в соло!
+2
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Mephi027
Сида и Ови догнать не выйдет.

1400 хорошо бы выбить по итогам карьеры. До 1500 не дотянуться.
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крок 58
Кейна надо догнать, Женя! И перегнать…
0
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Afinogenov
Ответ Ебздрогыч
3 кубка Стэнли, по очкам уже практически в топ-50 - и такого игрока не включили в Топ-100 НХЛ за всю историю!
Не хочется думать, что причиной этого является "слабая пиар-кампания" у Малкина, но другого аргумента я попросту не вижу...
+3
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крок 58
Круто!! В тридцатку бы войти!! Реально?
+1
0
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Вадим Сидоров
Марло "Мистер стабильность" без изысков - никогда не был в топ-10 лучших бомбардиров сезона.
+4
0
+4
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Ебздрогыч
3 кубка Стэнли, по очкам уже практически в топ-50 - и такого игрока не включили в Топ-100 НХЛ за всю историю!
+12
-1
+11
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