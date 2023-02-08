Малкин вышел на 51-е место по очкам в истории НХЛ (1198), обогнав Марло. Сиссарелли – 50-й (1200)

вышел на 51-е место по очкам в истории НХЛ (1198), опередив Патрика Марло.

Форвард « » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:1 ОТ).

На его счету стало 1198 (463+735) очков в 1031 матче.

Россиянину нужно набрать 3 очка, чтобы войти в топ-50 лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Сейчас 50-е место занимает с 1200 (608+592) баллами в 1232 играх. Малкин опередил с 1197 (566+631) очками в 1779 матчах.