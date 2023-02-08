Епанчинцев о поражении от «Локомотива» в овертайме: «Каждое очко на вес золота, «Амур» борется за восьмерку»
Главный тренер «Амура» подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:2 ОТ).
«В первом периоде мы просыпались. Или уснули, а потом проснулись, у нас же в Хабаровске уже ночь.
Во втором и третьем периодах мне очень понравилась наша команда, к сожалению, семь секунд не дотерпели до серии бросков, ошибка привела к поражению. Но по самоотдаче и движению второй и третий период мы провели хорошо, я бы хотел похвалить свою команду.
Потеряли мы или приобрели очко? Нам каждое очко на вес золота, ведь мы боремся за восьмерку», – сказал Вадим Епанчинцев.
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