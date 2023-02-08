Епанчинцев о поражении от «Локомотива» в овертайме: «Каждое очко на вес золота, «Амур» борется за восьмерку»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (1:2 ОТ).

«В первом периоде мы просыпались. Или уснули, а потом проснулись, у нас же в Хабаровске уже ночь.

Во втором и третьем периодах мне очень понравилась наша команда, к сожалению, семь секунд не дотерпели до серии бросков, ошибка привела к поражению. Но по самоотдаче и движению второй и третий период мы провели хорошо, я бы хотел похвалить свою команду.

Потеряли мы или приобрели очко? Нам каждое очко на вес золота, ведь мы боремся за восьмерку», – сказал .