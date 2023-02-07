«Амур» набрал очки в 12 из 15 последних матчей. Команда Епанчинцева занимает 8-е место на Востоке

Теги Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Хоккей

«Амур» набрал один матч по итогам матча с «Локомотивом».

Команда тренера Вадима Епанчинцева уступила ярославскому клубу (1:2 ОТ) в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Дальневосточники набрали очки в 12 из 15 последних матчах.

На этом промежутке команда проиграла в основное время «Нефтехимику» (0:1), СКА (1:3) и ЦСКА (1:3).

«Амур» находится на восьмой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 64 балла в 60 матчах.

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