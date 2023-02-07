Никитин о победе над «Амуром»: «Выиграть 1:0 тоже дорогого стоит. Сначала все хотели, чтобы «Локомотив» просто выигрывал, теперь хотят побед с издевательствами»

рассказал о победе над « » со счетом 2:1 в овертайме.

– Игра сложилась непросто: не реализовали моменты, поэтому обострили сами себе.

Молодчики, что концовку третьего периода и овертайм играли на победу. Проявили хорошие качества. Были ошибки, но без них не бывает игры.

– Важно ли для команды занять второе место в Западной конференции?

– Мы ставим задачу на следующий матч – так намного проще занять второе место, чем о нем мечтать. Мы планомерно готовимся.

Мы хотели выиграть, хотя я понимаю, что «Амуру» очки нужнее. Не делали скидку, что у нас много молодежи – выложились все: и взрослые, и молодые. Мы просто готовимся к каждой игре.

– Есть ли такое, что «Локомотив» забивает один гол и где-то успокаивается?

– Аппетит приходит во время еды. Сначала все хотели, чтобы мы просто выигрывали, теперь хотят побед с издевательствами.

Против нас тоже играют команды, которые тоже хотят выиграть, они добавляют. Людям свойственно ошибаться и расслабляться.

Выиграть 1:0 тоже дорогого стоит. Здесь очень много нюансов, которые влияют на счет, но не определяют, как мы и соперник играем.

Не нужно забивать этим голову, я уверен в своих парнях, они выкладываются по полной. Мы пытаемся делать свое дело, не всегда красиво получается, но я вижу, как парни растут.

– Показалось, что провел один из лучших матчей в сезоне. Что можете сказать про его игру?

– Согласен с Вами: он дал много шансов команде.

Вратарь – больше, чем полкоманды, потому что он дает уверенности и право на ошибку игрокам. Рады, что сегодня была такая игра с его стороны, – сказал главный тренер « ».