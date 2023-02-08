Макдэвид о неучастии в забегах на скорость на Матче звезд: «Хотел показать, что могу делать что-то другое»

объяснил свое решение не участвовать в забегах на скорость на звезд.

Капитан « » ранее трижды выигрывал этот конкурс. В этом году он не участвовал, а победу одержал форвард «Каролины» Андрей Свечников.

«Я хотел показать, что могу делать что-то другое», – сказал Макдэвид.

Форвард принял участие в конкурсе на точность бросков. В двух попытках он выбил 8 мишеней с 8 бросков, уступив в полуфинале Назему Кадри из «Калгари» всего лишь 0,5 секунды.

В предварительном раунде канадец показал лучшее время, закрыв 4 мишени за 9,497 секунды.