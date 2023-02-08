Макдэвид о неучастии в забегах на скорость на Матче звезд: «Хотел показать, что могу делать что-то другое»

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Коннор Макдэвид объяснил свое решение не участвовать в забегах на скорость на Матче звезд.

Капитан «Эдмонтона» ранее трижды выигрывал этот конкурс. В этом году он не участвовал, а победу одержал форвард «Каролины» Андрей Свечников. 

«Я хотел показать, что могу делать что-то другое», – сказал Макдэвид. 

Форвард принял участие в конкурсе на точность бросков. В двух попытках он выбил 8 мишеней с 8 бросков, уступив в полуфинале Назему Кадри из «Калгари» всего лишь 0,5 секунды.

В предварительном раунде канадец показал лучшее время, закрыв 4 мишени за 9,497 секунды.

1 комментарий

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Mephi027
Хотел показать, но не особо получилось.

Ничего, ещё около 10-12 попыток есть. Может и Кубок получится зацепить, если уйдёт в другую франшизу.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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