Макдэвид о неучастии в забегах на скорость на Матче звезд: «Хотел показать, что могу делать что-то другое»
Коннор Макдэвид объяснил свое решение не участвовать в забегах на скорость на Матче звезд.
Капитан «Эдмонтона» ранее трижды выигрывал этот конкурс. В этом году он не участвовал, а победу одержал форвард «Каролины» Андрей Свечников.
«Я хотел показать, что могу делать что-то другое», – сказал Макдэвид.
Форвард принял участие в конкурсе на точность бросков. В двух попытках он выбил 8 мишеней с 8 бросков, уступив в полуфинале Назему Кадри из «Калгари» всего лишь 0,5 секунды.
В предварительном раунде канадец показал лучшее время, закрыв 4 мишени за 9,497 секунды.
Ничего, ещё около 10-12 попыток есть. Может и Кубок получится зацепить, если уйдёт в другую франшизу.