Нелсон выиграл конкурс на точность бросков на Матче звезд НХЛ. Панарин и Макдэвид выбыли в полуфинале

Брок Нелсон выиграл конкурс на точность бросков на звезд .

10 игроков бросали по 4 мишеням на скорость.

По итогам первого раунда в полуфинал вышли (« », 9,497 секунды), («Айлендерс», 12,126), Артемий Панарин («Рейнджерс», 13,235) и Назем Кадри («Калгари», 13,459).

Никита Кучеров («Тампа», 18,147) показал 5-е время, Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 25,062) – 7-е.

В полуфиналах Кадри выбил Макдэвида (10,131 против 10,612), Нелсон (17,886) – Панарина (россиянин не закрыл все мишени). В финале Нелсон опередил Кадри (12,419 против 18,276).