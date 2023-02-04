Нелсон выиграл конкурс на точность бросков на Матче звезд НХЛ. Панарин и Макдэвид выбыли в полуфинале

Теги рейтинги Рейнджерс Айлендерс Тампа-Бэй Сент-Луис Калгари Эдмонтон Матч звезд НХЛ НХЛ Владимир Тарасенко Назем Кадри Артемий Панарин Никита Кучеров Брок Нелсон Коннор Макдэвид Хоккей

Брок Нелсон выиграл конкурс на точность бросков на Матче звезд НХЛ.

10 игроков бросали по 4 мишеням на скорость. 

По итогам первого раунда в полуфинал вышли Коннор МакдэвидЭдмонтон», 9,497 секунды), Брок Нелсон («Айлендерс», 12,126), Артемий Панарин («Рейнджерс», 13,235) и Назем Кадри («Калгари», 13,459). 

Никита Кучеров («Тампа», 18,147) показал 5-е время, Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 25,062) – 7-е. 

В полуфиналах Кадри выбил Макдэвида (10,131 против 10,612), Нелсон (17,886) – Панарина (россиянин не закрыл все мишени). В финале Нелсон опередил Кадри (12,419 против 18,276). 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AminO2
Получит специальный, "Леди Гамильтон Трофи".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gilonjon862
Пожалуй единственный нормальный конкурс всего вечера, где действительно показывается мастерство хоккеиста. В остальном всё довольно уныло, надо что-то менять
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий