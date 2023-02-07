Тренер «Торпедо» Козырев о поражении: «Ларионова и Васильева не хватило. Очень сложно было преодолеть заградительные редуты «Адмирала»

Андрей Козырев поделился мнением после поражения от « » со счетом 1:3.

– Мы играли с очень хорошей, организованной, взрослой, тактически грамотной командой. Знали, как она будет играть, знали, что они играют на контратаках, выстраивают среднюю зону.

Наша задача была эту среднюю зону преодолеть, но, увы, получилось много потерь, и, соответственно, мы получили контратаки, с которых соперник забивал.

При этом традиционно если «Адмирал» забивает, ведет в счете уже в концовке, то закрывается.

Очень сложно было преодолеть эти заградительные редуты. У нас не получилось. Собственно говоря, это и привело к поражению.

– С чем связываете большое количество потерь на синей линии: не было свежести, эмоций?

– Наверное, здесь все вместе получилось. Где-то, возможно, ребята заигрались, где-то не хватило мастерства, может быть.

И опять же в концовке даже при такой игре можно было вытащить этот матч, но недисциплинированность, когда мы получили удаление, тоже повлияла.

В концовке, вы знаете, мы играем достаточно успешно в последнее время, забиваем, но, увы, ведущие игроки получили удаления, когда они должны были находиться на поле.

– То, что не было двух тренеров, сказалось на команде?

– Игорь Николаевич [Ларионов] и Михаил Александрович [Васильев] были вместе с командой, всегда на связи, но, безусловно, их не хватило сегодня.

– Не хватило ласкового слова Игоря Николаевича на скамейке?

– Возможно (улыбается). Но были моменты, которые мы не реализовали во втором периоде, и, скорее всего, это стало ключевым моментом матча.

Когда были стопроцентные моменты, и должны были забить шайбу, мы получили необязательную контратаку. Это был ключевой момент, который повлиял на ход событий, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».