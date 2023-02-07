Ларионов и Васильев пропустят 2 матча «Торпедо» из-за болезни. Козырев будет руководить командой

и Михаил Васильев пропустят 2 матча «Торпедо» из-за болезни.

Пресс-служба КХЛ сообщила, что нижегородцы будут вынуждены обходиться без главного тренера и старшего тренера в сегодняшнем домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» и гостевом против «Северстали» (9 февраля).

Команду будет возглавлять Андрей Козырев. В сезоне-2020/21 он руководил СКА в качестве исполняющего обязанности главного тренера – 2 матча и 1 победа.

« » идет на 2-м месте в Западной конференции с 82 очками в 59 играх и уже обеспечило себе выход в плей-офф.

«Адмирал» занимает 7-е место в Восточной конференции с 67 очками в 59 играх. «Северсталь» – 7-е место на Западе с 62 очками в 59 играх.