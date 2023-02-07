Ларионов и Васильев пропустят 2 матча «Торпедо» из-за болезни. Козырев будет руководить командой

Теги Торпедо Андрей Козырев Игорь Ларионов КХЛ Михаил Васильев Адмирал Хоккей

Игорь Ларионов и Михаил Васильев пропустят 2 матча «Торпедо» из-за болезни.

Пресс-служба КХЛ сообщила, что нижегородцы будут вынуждены обходиться без главного тренера и старшего тренера в сегодняшнем домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» и гостевом против «Северстали» (9 февраля). 

Команду будет возглавлять Андрей Козырев. В сезоне-2020/21 он руководил СКА в качестве исполняющего обязанности главного тренера – 2 матча и 1 победа.

«Торпедо» идет на 2-м месте в Западной конференции с 82 очками в 59 играх и уже обеспечило себе выход в плей-офф. 

«Адмирал» занимает 7-е место в Восточной конференции с 67 очками в 59 играх. «Северсталь» – 7-е место на Западе с 62 очками в 59 играх. 

2 комментария

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Dundee
Сыграли в хоккей на открытом воздухе и вот.... ((Здоровья. Надеюсь, на сегодняшнем матче, не скажется.
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Александр_Ронни
Здоровья тренерам! Неприятно конечно думать о подобном, но надеюсь это не повод у остальных для "оправдания" слива. Вперед, Торпедо!
+1
0
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