«Адмирал» прервал 6-матчевую победную серию «Торпедо». Команда Тамбиева на 8 очков оторвалась от 9-го места на Востоке

«Адмирал» набрал очки в шестом матче подряд.

Команда тренера обыграла «Торпедо» (3:1) в матче Фонбет чемпионата .

Таким образом, дальневосточники прервали победную серию нижегородского клуба, которая продлилась шесть игр.

Напомним, что в этой игре « » руководил Андрей Козырев. Игорь Ларионов пропустил матч из-за болезни.

занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 69 баллов в 60 играх.

Клуб из Владивостока оторвался на восемь очков от занимающего девятую позицию в конференции « ». В активе нижнекамцев 61 балл в 61 матче.