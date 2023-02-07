«Адмирал» прервал 6-матчевую победную серию «Торпедо». Команда Тамбиева на 8 очков оторвалась от 9-го места на Востоке
«Адмирал» набрал очки в шестом матче подряд.
Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла «Торпедо» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, дальневосточники прервали победную серию нижегородского клуба, которая продлилась шесть игр.
Напомним, что в этой игре «Торпедо» руководил Андрей Козырев. Игорь Ларионов пропустил матч из-за болезни.
«Адмирал» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 69 баллов в 60 играх.
Клуб из Владивостока оторвался на восемь очков от занимающего девятую позицию в конференции «Нефтехимика». В активе нижнекамцев 61 балл в 61 матче.
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