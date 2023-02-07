«Адмирал» прервал 6-матчевую победную серию «Торпедо». Команда Тамбиева на 8 очков оторвалась от 9-го места на Востоке

Теги Нефтехимик Торпедо КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

«Адмирал» набрал очки в шестом матче подряд.

Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла «Торпедо» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Таким образом, дальневосточники прервали победную серию нижегородского клуба, которая продлилась шесть игр.

Напомним, что в этой игре «Торпедо» руководил Андрей Козырев. Игорь Ларионов пропустил матч из-за болезни.

«Адмирал» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 69 баллов в 60 играх.

Клуб из Владивостока оторвался на восемь очков от занимающего девятую позицию в конференции «Нефтехимика». В активе нижнекамцев 61 балл в 61 матче.

10 комментариев

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Johnny75
Ответ Саня52
Как вариант. Либо начали экономиться перед ПО,но потом опять настраивать гитару...так себе тема.🤔
может на лёд выходили не совсем здоровые? что-то уж очень много заболевших... вирус он такой(( Как бы ещё кто не слёг...
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Матроскин52
Настроя на матч видео не было… вроде старались, но как-то обреченно… но без поражений не бывает побед… верим в Торпедо!
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Саня52
Ответ Алексей Алексей
Видать хорошо провели, если огонька в игре не было.
Как вариант. Либо начали экономиться перед ПО,но потом опять настраивать гитару...так себе тема.🤔
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Алексей Алексей
Ответ Саня52
Это ведь как его провести...😉
Видать хорошо провели, если огонька в игре не было.
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Саня52
Ответ Алексей Алексей
У них лишний выходной был .
Это ведь как его провести...😉
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Алексей Алексей
Ответ Саня52
Видно,что "пружинка ослабла",огонька нет... Отсутствие ГТ,Коваленко,Яна,Агостино на скамейке сказывается. Лучше сейчас,чем в плове. Следующая Сева,такая же игра ожидаема. Всем здоровья,Торпедики не унывать! Такие игры ставят на место все амбиции и заставляют пахать и пахать для победы.
У них лишний выходной был .
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Саня52
Видно,что "пружинка ослабла",огонька нет... Отсутствие ГТ,Коваленко,Яна,Агостино на скамейке сказывается. Лучше сейчас,чем в плове. Следующая Сева,такая же игра ожидаема. Всем здоровья,Торпедики не унывать! Такие игры ставят на место все амбиции и заставляют пахать и пахать для победы.
+1
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+1
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Торик
Полный бардак без тренера.
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Алексей Алексей
Торпедо без тренера никакие.
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skbor52@icloud.com
Нет Профессора - нет порядка.
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