Хмелевски о Козлове: «Для него нет разницы, звезда ты или нет. Он со всеми разговаривает на равных»

поделился впечатлениями от работы с тренером .

– Какие у вас впечатления от работы с Козловым? Со стороны он очень сдержанный, никогда не показывает лишних эмоций.

– Мне очень нравится работать с ним. Он приятен мне, в первую очередь, как человек, а как тренер он еще лучше. Он делает меня лучше, знает, когда и что нужно подсказать.

Я бы назвал его очень активным тренером, который не просто принимает решения и дальше уже полагается на игроков. Он всегда подойдет и объяснит любое свое решение. Когда ты можешь поговорить с тренером и получить от него ответ, это лучшее для хоккеиста.

– В этом плане, наверное, помогает, что он молодой по тренерским меркам специалист?

– Я думаю, дело не в возрасте, а в характере. Он никак не изменился с момента нашей первой встречи. Он такой, какой есть. Я бы сказал, что он настоящий спортсмен, который всегда хочет побеждать. Для него нет разницы, звезда ты команды или нет. Он со всеми разговаривает на равных.

– Какой совет от него вам запомнился?

– Мне кажется, он понимал, что мне будет сложно в первое время после перехода с одной площадки на другую. Он ведь и сам играл в НХЛ. Он мне объяснил, что в КХЛ играют по-другому, показал некоторые нюансы. Виктор Николаевич признавался, что у него тоже были определенные проблемы, когда он вернулся из НХЛ в , – сказал форвард « ».