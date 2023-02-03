Саша Хмелевски: «Еда в России нравится больше, чем в США. Холодец – одно из любимых блюд, нравятся творог и сгущенка»

поделился впечатлениями от жизни в России.

– Что было самым неожиданным для вас в плане жизни в России? Может быть, что-то в бытовом плане.

– Я не думаю, что меня сильно что-то удивило, просто все было по-другому. Мне понравилось, что у вас в ресторанах очень хорошая кухня.

Знаете, в Уфе можно прийти в ресторан и там будут блюда разной кухни, которые хорошо готовят. У нас в Америке по-другому. Еда мне в России нравится больше, чем в Америке.

– Вы живете в отеле или снимаете квартиру?

– Я снимаю квартиру. Раньше я всегда жил с каким-нибудь партнером по команде, но теперь привыкаю к жизни одному. Проблем с тем, чтобы купить продукты или приготовить что-то, нет. Иногда меня встречают в магазинах, когда я покупаю продукты, смотрят, улыбаются. Мне нравится просто ходить по магазинам и что-то изучать. При этом я не хочу привлекать к себе много внимания.

– Что из продуктов или, может быть, еды вам особенно понравилось в России?

– Мне очень нравятся творог и сгущенка. Это первое, что я попробовал тут. Теперь могу есть их постоянно.

– В России главный праздник Новый год, а не Рождество, как в Америке. Почувствовали разницу?

– Было приятно увидеть что-то другое, познакомиться с другими традициями и в целом провести с друзьями этот праздник.

– Вы знаете, что есть такое новогоднее блюдо – холодец?

– Ой, слушайте, а я забыл вам об этом сказать. Холодец – одно из моих любимых блюд, вы можете поставить это в мой личный топ. Очень люблю его есть. Если на столе стоит холодец, то я всегда его беру.

– Знаете, что его едят с горчицей?

– Конечно. Обычно еще стоит хрен, но я ем только с горчицей, – сказал форвард « ».