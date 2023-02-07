Илья Самсонов: «Овечкин сказал: «Задача номер один – тебе гол забить». Против него выхожу очень заряженным»

Теги Торонто Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов рассказал, что Александр Овечкин поставил задачу забить ему гол. 

– Вы трижды в этом сезоне играли против бывшей команды и трижды не дали Овечкину забить. Вы единственный вратарь мира, который разгадал бросок Александра?

– Мы с ним созванивались после последней игры. Он сказал: «У меня теперь задача номер один - тебе гол забить». Посмеялись с ним. Не знаю, как так у меня получилось. Все должны понимать, что если человек забил 800 голов, то ему без разницы кому забивать: мне или Василевскому.

Просто мы хорошо сыграли в защите, у Саши особо не было моментов. Вот так и получилось. Думаю, если он сильно захочет, то в следующем сезоне забьет. Но я буду стараться. Против него выхожу очень заряженным, не хочу, чтобы он мне забил.

– Ну, а тот факт, что вы играли с ним в одной команде, помогает в игре против него?

– В случае с ним это так не работает. Он мне и на тренировках много забивал. Конечно, я примерно понимаю, что будет происходить, как шайба будет идти. Но, если честно, это особо не помогает, – сказал вратарь «Торонто». 

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2 комментария

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Дима Ермаков
Ответ карась самарский
На 895 шайбу Ови договорились?
И маску снять, чтобы на всех повторах видели его.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
карась самарский
На 895 шайбу Ови договорились?
+2
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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